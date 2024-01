Con la llegada del nuevo año, Telemundo Puerto Rico añadió a su programación una producción chilena que ha sido todo un éxito en YouTube, además de que estrenó de la nueva temporada de varios de sus programas infantiles más populares.

A partir del 6 de enero, el programa animado “Mi Perro Chocolo” se puede ver en la pantalla de Telemundo todos los sábados a las 10:00 a.m. Esta producción chilena cuenta con más de ocho millones de seguidores en YouTube y, de la mano de Shabum, se podrá ver en la isla para divertir y educar a todos los niños.

“Conozco al creador de Chocolo hace años y he visto su crecimiento y el desarrollo del personaje desde que comenzó. Hoy día ‘Mi perro Chocolo’ es un gran éxito en la plataforma de YouTube y estoy seguro que todos los niños de Puerto Rico lo van a disfrutar en la pantalla de Telemundo”, explicó Emanuel Soltero “Shabum”, encargado de traer el programa a Puerto Rico. “Como saben, siempre estamos buscando y creando contenido nuevo de alta calidad para continuar educando de maneras creativas a nuestros niños y los que ya no son tan niños, ya que en la calle muchos adultos nos han dicho que no se pierden nuestros programas”.

La producción animada "Mi Perro Chocolo" se podrá ver en la isla a través de Telemundo Puerto Rico. (Suministrada)

Por otro lado, durante el primero sábado del año 2024 también se estrenó la nueva temporada del programa local “Aprendo con Shabum”, que se emite todos los sábados a las 10:30 a.m., y que en esta ocasión incluirán interesantes entrevistas de Eduardo Soltero “Eddie” sobre las profesiones y una nueva sección que incluye la participación de las escuelas en divertidos juegos grabados en la Tienda Mágica desde el parque Villa Campestre en Guaynabo. En el mismo, las escuelas tendrán la oportunidad de formar parte de estas divertidas grabaciones, siendo un momento inolvidable para los estudiantes, padres y maestros.

Eduardo "Eddie" Soltero forma parte del elenco de "Aprendo con Shabum". (Suministrada)

Por su parte, el domingo, 7 de enero, estrenará la nueva temporada del programa “Vamos a Xplorar”, a las 10:30 a.m., con grandes aventuras alrededor de todo Puerto Rico que incluye los zipline en El Yunque, los animales del Safari en Lajas y un divertido recorrido por varias charcas en San Lorenzo. Estas son solo algunas de las aventuras que podrán disfrutar junto a Ricardo Soltero mejor conocido como “Richie”. Todos los domingos, a las 10:00 a.m. también se emiten los episodios de “1,2,3 Shabum”. Estas producciones son parte del compromiso que tiene tanto Shabum, como su equipo de trabajo, de fomentar los valores, la educación y el sano desarrollo de los niños.