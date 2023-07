En solo una semana, los seguidores de la competencia de cocina de Telemundo, “Top Chef VIP 2″, conocerán el nombre del gran ganador o ganadora de los $100,000 y el codiciado título. Esto pasará días después del regreso de Helen Ochoa y Jesús More al juego, y la sorpresiva eliminación de la presentadora dominicana Génesis Suero.

Si bien es cierto que en este “reality show” cada día cuenta, los retos de esta semana son los más importantes. El resultado final de cada gala será un semifinalista. La presentadora Alana Lliteras y el cantante Germán Motero ya se ganaron un lugar en el selecto grupo.

Anoche, los competidores tuvieron que conquistar el paladar de los jueces con una sopa. Aunque los expertos reconocieron que todas cumplieron con las características para ganar, fue Montero quien se quedó con el puesto.

El platillo del intérprete incluyó tortillas y mariscos. Estos últimos lo han destacado en toda la temporada.

A días para la gran final, no todo es color de rosa. Tras la eliminación de Suero, muchos seguidores han acudido a las redes sociales con comentarios negativos contra la producción. La queja constante es que consideran que lo que se cometió con Suero fue una “auténtica injusticia.

“Ante todo buena cara”, escribió la corresponsal de “En Casa con Telemundo” tras concluir su participación.

Por su parte, Lliteras y Sebas Villalobos, quienes han formado una afinidad en el “reality show”, están más que felices. Aunque se acerca el final de la producción que los juntó, los fanáticos de la pareja podrán ver más de ellos en un proyecto secreto que se revelará pronto.

Así lo reveló la semifinalista en una reciente transmisión en vivo en Instagram. “Hay un proyecto muy interesante, no les puedo dar muchos datos porque me regañan, pero viene un proyecto con Sebas”, dio a conocer.

“Mientras grababa ‘Top Chef VIP’ como que se me ocurrió una idea de un negocio que quería poner y me acuerdo perfecto que fui corriendo a contársela al ‘grupito cool’ y estaban cenando Juan Pablo, Jesús y Sebas. Y yo llegué superemocionada ‘ya sé cuál va a ser mi emprendimiento, quiero hacer esto, esto y esto’ y Sebas se me acercó y me dijo ‘oye, te interesaría que seamos socios’ y empezamos como que a crear la idea Sebas y yo juntos, como que a conceptualizar más todo y ahora tenemos un proyecto que vamos a poner Sebas y yo, espero que muy prontico”, contó.