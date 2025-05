“Voto perdido”: Maripily celebra un año de su victoria en “La casa de los famosos 4″

View this post on Instagram

“¡Un año ya! Hoy se cumple un año desde que me coroné ganadora de ‘La casa de los famosos 4′, y todavía lo vivo como si fuera ayer. No tengo palabras suficientes para describir todo lo que he vivido desde entonces. Entré a esa casa con fuerza, con determinación, con mis cicatrices y con mi verdad… y salí más fuerte, más libre y más agradecida que nunca", comenzó.