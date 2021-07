Aunque dijo ser muy reservada en sus asuntos personales, la periodista Yesenia Torres Figueroa utilizó sus redes sociales para agradecer a quienes les han enviado mensajes de solidaridad y apoyo. Esto, tras el viernes pasado en la tarde trascender que la telerreportera había presentado su renuncia al departamento de Noticias de Noticentro, que transmite Wapa Televisión, tal y como lo habían confirmado fuentes a este medio.

“No puedo describir lo agradecida que estoy con todas las personas que me han escrito expresando solidaridad y apoyo. Aunque soy muy reservada en mis asuntos personales, lo cierto es que debo agradecer el cariño y el respeto que siempre ustedes el pueblo, le han dado a mi labor como periodista. Con la honestidad y verticalidad que me caracteriza les comparto que soy un agente libre para emprender nuevos retos y aspiraciones tanto a nivel profesional como familiar”, expresó Torres Figueroa.

Asismismo, señaló que las razones “de gran peso” para tomar su decisión se las dejó saber al patrono para el que laboró por nueve años.

“El respeto y profesionalismo de un periodista siempre irán de la mano del respaldo del pueblo. Así que según han sido testigos de mi desarrollo en los diversos medios en los que les he informado, les exhorto a que no dejen de seguir mi trabajo, el que siempre ejecutaré con respeto, pasión y el compromiso que me caracterizan”, añadió.

La periodista con 16 años de profesión culminó su mensaje agradeciendo y exhortando a no dar por cierto nada de lo que ella no haya comunicado y haga público sobre su salida del noticiario de Wapa TV.

La renuncia de Torres Figueroa se suma a la de las reporteras Celimar Adames Casalduc y Deborah Martorell, quienes dieron su salto a Las Noticias de TeleOnce, como mujer ancla y jefa de meteorología, respectivamente. A raíz de los recientes acontecimientos dentro de Noticentro, el departamento de Noticias ha sufrido varios cambios, entre ellos el movimiento del periodista Julio Rivera Saniel, quien dejó su silla como ancla de Noticentro Fin de Semana para moverse a la Edición Estelar, así como la integración de Reina Mateo y Alanis Quiñones, quienes reportarán desde la calle a partir del próximo 17 de julio en la edición de fin de semana y se unen al equipo compuesto por los reporteros Orlando Rivera, Felipe Gómez Martínez y Sylvia Verónica Camacho.