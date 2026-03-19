YouTube otorga reconocimiento a “Lo sé todo” de Wapa Televisión
El canal del espacio vespertino ha acumulado cerca de 35 millones de visualizaciones
19 de marzo de 2026 - 7:33 PM
19 de marzo de 2026 - 7:33 PM
El equipo de “Lo sé todo” de Wapa Televisión está de celebración pues recibieron el Premio de Creador de Plata, reconocimiento que otorga la plataforma YouTube a los canales que superan los 100,000 suscriptores.
El canal Lo Sé Todo TV ha acumulado cerca de 35 millones de visualizaciones del contenido que combina el entretenimiento con los reportajes especiales que se presentan en el programa, así como contenido exclusivo para los suscriptores.
El programa cuenta con la participación de Yulianna Vargas, Enrique “Kike” Cruz, Fernan Vélez, Eliezer Ramos, Michelle López, Catherine Castro, Saudy Rivera y Cristina Ramos.
“Lo sé todo” se transmite de lunes a viernes a las 2:00 p.m. y también está disponible en Wapa América, Wapa+ y Wapa Orlando.
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