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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

YouTube otorga reconocimiento a “Lo sé todo” de Wapa Televisión

El canal del espacio vespertino ha acumulado cerca de 35 millones de visualizaciones

19 de marzo de 2026 - 7:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El equipo recibió el Premio de Creador de Plata. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El equipo de “Lo sé todo” de Wapa Televisión está de celebración pues recibieron el Premio de Creador de Plata, reconocimiento que otorga la plataforma YouTube a los canales que superan los 100,000 suscriptores.

RELACIONADAS

El canal Lo Sé Todo TV ha acumulado cerca de 35 millones de visualizaciones del contenido que combina el entretenimiento con los reportajes especiales que se presentan en el programa, así como contenido exclusivo para los suscriptores.

El programa cuenta con la participación de Yulianna Vargas, Enrique “Kike” Cruz, Fernan Vélez, Eliezer Ramos, Michelle López, Catherine Castro, Saudy Rivera y Cristina Ramos.

“Lo sé todo” se transmite de lunes a viernes a las 2:00 p.m. y también está disponible en Wapa América, Wapa+ y Wapa Orlando.

El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. Pedro Juan Figueroa junto a su compañera, Yulianna Vargas.Pedro Juan Figueroa junto a Rocky "The Kid".
1 / 14 | Pedro Juan Figueroa: una trayectoria que marcó la pantalla boricua. El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. - Suministrada
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Lo sé todotelevisiónWapa TVYouTube
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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