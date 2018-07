Los producciones españolas de ritmos bien distintos, un aclamado drama familiar argentino, y exponentes de la comedia norteamericana conviven este mes en la plataforma de streaming que, además de un gran número de series, también incorpora a su catálogo de julio necesarios largometrajes para disfrutar mientras se combate el frío.

INSIDIOUS (LA NOCHE DEL DEMONIO): CAPÍTULO 3 - 2 de julio

Este mes Netflix suma a su lista de películas la tercera entrega de la exitosa franquicia de terror de la ascendente productora Blumhouse. En esta oportunidad, en el centro de la escena está Quinn (Stefanie Scott), una joven que padece cotidianamente el asedio de una entidad sobrenatural.

Como consecuencia, la psíquica Elise Rainier (la siempre brillante Lyn Shaye) acepta tratarla para resolver su peligroso conflicto. Este tercer capítulo de la saga fue dirigido por Leigh Whannell, y cuenta también en su elenco con Angus Sampson y Dermot Mulroney.

"Hicimos muchas películas con Lin, pero debo reconocer que no sabía quién era. Me la presentó el director James Wan y me dijo 'una actriz que tengo que tener en mi film a toda costa es Lin Shaye' y así fue cómo la descubrí. Es una de las personas más enérgicas con las que he trabajado, es muy generosa y siempre llega al set con mucha buena onda y hoy en día la considero una parte muy importante de nuestra compañía", contaba el productor Jason respecto a la interesante incorporación de la actriz a su franquicia insignia.

THE LEGACY OF A WHITETAIL DEER HUNTER (DE CAZA CON PAPÁ) - 6 de julio

La road movie co-escrita y dirigida por Jody Hill aborda con emotividad los coletazos de una desintegración familiar. Josh Brolin interpreta a Buck Ferguson, un avezado cazador que le propone a su hijo de 12 años pasar un fin de semana juntos, alejados del mundanal ruido, con el objetivo de recomponer el vínculo que se dañó cuando Buck se divorció de su esposa Caroline (la gran Carrie Coon, en un papel muy por debajo de sus capacidades).

En medio de la travesía, y como suerte de comic relief, aparece Don (Danny McBride, también guionista del film), amigo del protagonista y mediador cuando las situaciones se ponen algo tensas. “The Legacy Of A Whitetail Deer Hunter” intenta incorporar elementos de la Nueva Comedia Americana que tan bien conoce McBride, pero funciona mejor en los momentos intímos.

BAJO LA PIEL DE LOBO - 6 de julio

En esta producción española escrita y dirigida por Samu Fuentes se destaca particularmente la actuación de su protagonista, Mario Casas, en un papel que lo desafió actoralmente. El intérprete se pone en la piel de Martinón, el último habitante de un remoto pueblo en las montañas que trabaja comerciando con las pieles de los animales que atrapa. Como ése es su único contacto con la sociedad, el resto de su vida está signado por una comunión constante con la naturaleza. Sin embargo, cuando una deuda lo obliga a alejarse de su rutina, el mundo de Martinón cambiará drásticamente, y su lado más salvaje quedará relegado.

"Es un personaje complejo, es una situación compleja, es casi un animal. En los primeros 20 minutos de la película no se habla, se nos muestra cómo convive este alimañero, este cazador con la naturaleza, cómo convive a diario consigo mismo, hasta que baja al pueblo. Es una película distinta que espero que el público entienda", expresó el actor de Palmeras en la nieve respecto al largometraje del que también forman parte Irene Escolar y Ruth Díaz.

WHISKEY TANGO FOXTROT (REPORTERAS EN GUERRA) - 10 de julio

Glenn Ficarra y John Requa demostraron ser una muy buena dupla. Desde I Love You Phillip Morris, pasando por la sólida comedia romántica Loco y estúpido amor, hasta la ingeniosa Maestros de la estafa, los realizadores entregaron siempre producciones sobrias pero efectivas. Reporteras en guerra quizá esté un escalón por debajo de sus largometrajes previos - especialmente cuando pierde el foco e intenta confluir sin éxito demasiados géneros -, pero al mismo tiempo se erige como una correcta película sobre la amistad femenina.

Esta biopic se basa en las memorias de la periodista Kim Baker (Tina Fey) titulada The Taliban Shuffle: Strange Days in Afghanistan, y muestra los primeros años en la profesión de esa mujer en una zona de guerra en Oriente Medio. Allí, en ese escenario, entabla un cándido vínculo con su colega Tanya Vanderpoel ( Margot Robbie) y se involucra románticamente con el fotógrago Iain MacKelpie (Martin Freeman). Reporteras en guerra contó con el guion de Robert Carlock, co-creador junto a Fey de la sitcom - también disponible en Netflix - Unbreakable Kimmy Schmidt, y su inconfundible ingenio enaltece ciertos pasajes del film.

NEIGNBORS 2 (BUENOS VECINOS) - 14 de julio

La primera entrega de Neighbors fue mucho más que una comedia efectista, y ahondó en la complejidad de la maternidad, del matrimonio, y de todo lo que implica crecer y asumir responsabilidades. Su secuela (tan feminista como el film que la precede y también protagonizada por los grandes Seth Rogen y Rose Byrne) sacrifica esa profundidad inicial para potenciar las hilarantes viñetas cómicas.

En este caso, los queridos Mac y Kelly esperan su segundo hijo y, en ese momento tan especial, se enfrentan nuevamente con vecinos indeseables: las integrantes de una fraternidad totalmente descontrolada. Para combatir la "amenaza", la pareja recurre a la ayuda de sus viejos enemigos, Teddy Sanders ( Zac Efron) y Pete Regazolli (Dave Franco), quienes comprobarán que las jóvenes no serán tan fáciles de echar. Buenos vecinos 2 repite dirección de Nicholas Stoller, quien coescribió la comedia junto a Rogen, con quien ya había colaborado en la enorme Eternamente comprometidos.

HUNTING SEASON (TEMPORADA DE CAZA) - 15 de julio

"El silencio es, efectivamente, el eje central de la historia. Hay pocas cosas más violentas que ese tipo de silencio entre un padre y un hijo. Y con el paso de tiempo se va resignificando. Nahuel desarrolla un mecanismo de defensa agresivo porque no sabe cuál es su identidad", detallaba la realizadora Natalia Garagiola a LA NACION en alusión a su ópera prima, Temporada de caza .

El film - que ganó el año pasado el premio del público en la Semana de la Crítica del Festival de Venecia, - muestra el reencuentro de Nahuel (Lautaro Bettoni) con su padre Ernesto ( Germán Palacios) en San Martín de los Andes, luego de la muerte de la madre del joven.

En ese contexto se suscita precisamente lo que explica Garagiola: la manifestación de los años perdidos a través de gestos, con la palabra como herramienta ocasional pero poderosa. Temporada de caza se centra estrictamente en ese vínculo padre-hijo, y lo hace con una sensibilidad maravillosa (latente en los pasajes más desgarradores) que le valió a su cineasta los merecidos galardones y elogios recibidos.

EL AVISO - 24 de julio

Este thriller basado en la novela homónima de Paul Pen contó con la dirección de Daniel Calparsoro (Cien años de perdón) y con guion de Chris Sparling, Patxi Amezcua, y del frecuente colaborador de Alex de la Iglesia, Jorge Guerricaechevarría. En primera instancia, el film pone el foco en Jon (Raúl Arévalo), un hombre obsesionado con las matemáticas que descubre un patrón en común en una serie de misteriosas muertes que se produjeron a través de las décadas exactamente en un mismo lugar. Por lo tanto, si logra descifrar una secuencia numérica, podrá prevenir asesinatos futuros.

Como consecuencia, el film hace un salto y, diez años más tarde, muestra a un niño quien es amenazado de muerte y cuya única figura salvadora parece ser precisamente Jon. Sin perder el pulso y con vueltas de tuerca constantes, El aviso mantiene al espectador cautivo y cuenta con un dream team de talentosos: Belén Cuesta, Aitor Luna, Aura Garrido y Antonio Dechent.

PIXELES - 28 de julio

Eleterno romance entre Netflix y Adam Sandler produjo que este mes se sume al catálogo otro film comandado por el comediante, gestado por fuera de la plataforma de streaming. La premisa de Pixeles era verdaderamente prometedora: unos alienígenas atacan la Tierra adquiriendo la forma de diversos personajes de videojuegos, y los gamers tendrán el poder al ser requeridos para usar sus habilidades al servicio de la humanidad.

Sin embargo, a pesar de ese punto de partida, Pixeles malgasta ese potencial en gags perezosos, la nostalgia no aflora en ningún fotograma, y Sandler interpreta al anti-héroe de la odisea en piloto automático. Por otro lado, excelentes actores como Michelle Monaghan y Peter Dinklage son relegados a interpretar personajes unidimensionales, dirigidos por el impredecible Chris Columbus (quien dirigió Home Alone, pero también Bicentennial Man).