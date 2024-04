Estamos en calma: hábitos simples para gestionar tus emociones y lograr más bienestar

No tienen que ser actividades complejas, agregó la experta. El objetivo es evitar niveles de estrés crónicos y de ansiedad.

1. Qué son las emociones y por qué debemos gestionarlas (no controlarlas)

“La emoción es una respuesta automática (...) Yo no suelo usar la palabra control, porque para mí es gestión. Tú no puedes controlar que la emoción aparezca o no. La emoción es natural. Lo que tú sí puedes gestionar es la manera en la que la expresas”, dijo Hoyer.