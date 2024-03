¿Qué necesito para estar bien? Una experta te ayuda a descubrirlo

Nota del editor: Este artículo es parte de Estar Bien, un plan de El Nuevo Día para acompañarte a que comas bien, te muevas más y descanses mejor. Apúntate aquí en nuestro boletín especial de Estar Bien para que no te pierdas ningún detalle.

No es un trabajo difícil. Tu cuerpo y mente ya saben qué necesitan para estar bien, y Hoyer nos dio unas preguntas clave que te ayudarán a conocerte mejor.

1. Tus emociones: por alguna razón sientes a veces ese nudo en la garganta

La clave es detenerse a evaluar “qué situaciones, relaciones, momentos o pensamientos me llevan a sentir una u otra cosa, porque hay emociones que son agradables y emociones que son desagradables”, explicó Hoyer.

“Y puede que no siempre podamos ponerle un nombre a la emoción, pero el cuerpo te va a decir si es agradable. Entonces, cuando yo estoy en una situación en la que mi cuerpo empieza a sentir tensión, presión en la cabeza, presión en el pecho, dolor de estómago, insomnio… Mi cuerpo me está diciendo: ‘Hay algo de esta situación, o de esta relación, o de esta decisión que estoy tomando que no se siente muy bien’”, abundó.