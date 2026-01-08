¿Cómo la naturaleza puede aportar calma y equilibrio durante la jornada laboral?

NUEVA YORK - El crujido de las hojas caídas bajo los pies. El murmullo y el goteo del agua al fluir por un arroyo. Un soplo de aire fresco.

Pasar tiempo en la naturaleza puede ser estimulante o producir sensaciones de paz y calma. Pero muchas profesiones dejan poco tiempo o acceso al aire libre durante la jornada laboral.

Tras una juventud dedicada a trepar a los árboles y jugar al fútbol, a Anna Rose Smith le resultó difícil cuando su primer trabajo como psicoterapeuta en Utah requería trabajar en un despacho sin ventanas.

Así que pasaba las pausas para comer fuera, caminando hasta las fuentes o jardines cercanos. Recogía pétalos de flores u hojas del suelo y se los llevaba a su mesa, donde escuchaba los cantos de los pájaros grabados y a veces los incorporaba a las sesiones con los clientes.

“Ayuda tener ese recordatorio de que estas cosas pasan fuera”, dijo Smith. “Puedo recordar que, pase lo que pase hoy en esta sala o con mi trabajo, seguirá habiendo pájaros cantando”.

Acercarse a los árboles o a la orilla del mar puede resultar complicado durante las horas de trabajo, sobre todo en climas fríos y entornos urbanos. Pero hay formas de disfrutar del aire libre y llevar el mundo natural a tu lugar de trabajo, aunque sea un cubículo sin ventanas.

Reuniones al aire libre

Las reuniones programadas no tienen por qué celebrarse en un lugar cerrado. Una cita en persona puede tener lugar en el banco de un parque. Smith sugiere a veces una reunión de “paseo y charla” en una vía verde cercana.

Gracias a los dispositivos móviles, las reuniones virtuales tampoco se limitan a los espacios de trabajo convencionales. También puedes asistir a reuniones de Zoom mientras caminas por un sendero boscoso.

Smith preguntará si puede participar en una reunión en línea con su smartphone y auriculares, lo que le permitirá “seguir recibiendo la luz del sol en la cara o ver el agua y las plantas y los pájaros”, explica.

“Definitivamente me siento más tranquilo”, afirma Smith, que creció en Dakota del Sur pero ahora vive en un clima más moderado en Carolina del Norte. “Creo que también me ayuda a concentrarme. Me siento más tranquilo y optimista”.

Atlantic Packaging, fabricante de envases sostenibles con sede en Wilmington (Carolina del Norte), anima a sus empleados a celebrar reuniones en los patios de sus instalaciones o mientras dan un paseo, explica Becca Schusler, directora de bienestar de la empresa.

La empresa añadió higueras y plantas autóctonas a su sede de Charlotte. En 2024 lanzó un reto sobre la naturaleza en el que los empleados registraban el tiempo que pasaban al aire libre mientras paseaban al perro, comían, asistían a reuniones o contemplaban una puesta de sol. Los participantes subían fotos a un chat de grupo desde sus puestos de trabajo en todo Estados Unidos.

“Fue maravilloso porque pudimos ver amaneceres por la mañana y atardeceres por la noche en todas las zonas, desde la playa hasta las montañas de Nevada”, dijo Schusler.

Algunos empleados afirmaron sentir que gestionaban mejor el estrés al pasar más tiempo al aire libre.

Solo camina

Aparte de las reuniones, un grupo de empleados de Atlantic Packaging se reúne los “miércoles de paseo”, una cita semanal para pasear juntos. “Les ayuda a hacer una pausa rápida en el día para reajustarse y volver a centrarse”, afirma Schusler.

Ford Motor Company también ha animado a sus empleados a salir al aire libre. Cuando rediseñó su sede de Dearborn, Michigan, en 2025, el fabricante de automóviles incluyó plantas autóctonas, senderos para pasear y pabellones al aire libre, y sugirió a la gente que utilizara el recinto para reuniones. El aparcamiento se alejó del edificio principal por diseño, para que la gente paseara durante unos minutos junto a hierbas altas, afloramientos rocosos, puentes y flores.

“Somos muy cuidadosos con la forma en que diseñamos el espacio para que nuestros cerebros y nuestros cuerpos reaccionen positivamente”, dijo Jennifer Kolstad, directora de diseño global y de marca de Ford. “Diseñar para la salud humana es nuestra prioridad, nuestra responsabilidad”.

Encuentra la luz

Cuando bajan las temperaturas y se pasa más tiempo dentro de casa, las ventanas pueden proporcionar una conexión con la naturaleza.

Los diseñadores que trazaron la nueva sede de Ford colocaron los despachos en el centro de las plantas para que las paredes exteriores con ventanas altas pudieran ser disfrutadas por todos en espacios de colaboración, dijo Kolstad.

Durante los días en que Smith no tenía ventana en la oficina, tenía una planta de pothos en la habitación. La planta no necesitaba mucha luz y sobrevivió con la dosis que recibió cuando Smith la trasladó a pasar los fines de semana al despacho de un colega que tenía ventana.

“Si el tiempo es realmente feo, extremo, entonces creo que es cuando las ventanas son realmente un regalo del cielo”, dijo.

Para tomar el sol y sentir el viento en la cara durante el trayecto al trabajo, plantéate ir en bici todo el trayecto o parte de él. Muchas ciudades y pueblos tienen programas de bicicletas compartidas. Un abrigo y unas manoplas pueden evitar que pases demasiado frío mientras pedaleas. Ponte una polaina, un pasamontañas o un gorro bajo el casco.

Erin Mantz, que trabaja en Washington D.C. como vicepresidenta de marketing de la empresa de relaciones públicas Zeno Group, va andando a una clase de Pilates antes del trabajo cuatro veces por semana, a menudo antes de que salga el sol. Los días que trabaja desde casa, hace descansos para pasear a su perro por los serpenteantes senderos de su barrio.

Mantz cuenta que, cuando era niña y vivía en Chicago, solía jugar en el parque con los amigos del barrio abrigada en invierno. Le resultaba difícil mantener la conexión con la naturaleza cuando tenía trabajos anteriores en los que trabajaba en una oficina a jornada completa.

“Al crecer en la Generación X, siempre estábamos corriendo al aire libre, y tienes esa gran sensación de libertad y aire fresco”, dice.

Ahora que tiene un horario de trabajo híbrido, se ha dado cuenta de que pasar tiempo al aire libre la ayuda a sentirse relajada y desestresada.

“Es muy bueno para mí”, dice Mantz. “El aire fresco me recuerda esa juventud de estar al aire libre, y creo que es físico y mental, sinceramente. Me siento revigorizado”.

