Conoce cuál es el mejor momento del día para consumir yogur

Según un artículo de Verywell Health, para optimizar la salud intestinal, se recomienda ingerir yogur con las comidas o hasta 30 minutos antes, ya que los probióticos como Lactobacillus sobreviven mejor al ambiente ácido del estómago cuando está menos lleno.

En cuanto al control de peso, reemplazar refrigerios poco saludables por yogur puede ayudar a reducir la ingesta calórica, gracias a su contenido de proteínas y calcio que promueven la saciedad.

Para fortalecer los huesos, el consumo regular de yogur, que es rico en calcio, vitamina D, proteínas y probióticos, contribuye a una mayor densidad ósea. Incorporar yogur en el desayuno o después del ejercicio puede ser beneficioso para mantener huesos fuertes.

Beneficios de consumir yogur en el momento adecuado

Mejora la digestión gracias a probióticos que sobreviven mejor con comidas o antes de ellas.

gracias a probióticos que sobreviven mejor con comidas o antes de ellas. Favorece el control del peso por su alto contenido de proteínas y calcio que generan saciedad.

por su alto contenido de proteínas y calcio que generan saciedad. Fortalece la salud ósea al aportar calcio, vitamina D y proteínas esenciales.

al aportar calcio, vitamina D y proteínas esenciales. Contribuye a mantener huesos fuertes cuando se consume regularmente, idealmente en desayuno o tras ejercicio.

Mejor momento para consumir yogur