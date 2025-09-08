Conoce cuál es el mejor momento del día para consumir yogur
Descubre cómo se puede potenciar los beneficios en digestión, huesos y control del peso
8 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
8 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
Consumir yogur en el momento adecuado puede potenciar sus beneficios para la digestión, la salud ósea y el control del peso.
Según un artículo de Verywell Health, para optimizar la salud intestinal, se recomienda ingerir yogur con las comidas o hasta 30 minutos antes, ya que los probióticos como Lactobacillus sobreviven mejor al ambiente ácido del estómago cuando está menos lleno.
En cuanto al control de peso, reemplazar refrigerios poco saludables por yogur puede ayudar a reducir la ingesta calórica, gracias a su contenido de proteínas y calcio que promueven la saciedad.
Para fortalecer los huesos, el consumo regular de yogur, que es rico en calcio, vitamina D, proteínas y probióticos, contribuye a una mayor densidad ósea. Incorporar yogur en el desayuno o después del ejercicio puede ser beneficioso para mantener huesos fuertes.
Beneficios de consumir yogur en el momento adecuado
