Algunos lo describen como el “toque sanador” que permite restablecer el equilibrio físico y mental. Mientras que otros lo ven como una oportunidad de relajación para soltar el estrés que tanto daño nos hace a diario. En ambos casos, es lo que se logra a través del masaje terapéutico que, entre otros beneficios, mejora la circulación sanguínea, ayuda a tratar ciertas lesiones, relaja los músculos, alivia dolores y disminuye la ansiedad, tensión o cansancio.

Y es que el masaje corporal, con sus diversas técnicas, es una de las herramientas más utilizadas en diversas culturas -y desde tiempos remotos-, para aliviar estados de enfermedad y dolor.

Un ejemplo de eso es el drenaje linfático, con el que se puede iniciar un proceso de “limpieza celular” para aumentar la entrada de oxígeno y nutrientes al organismo, explica la terapista Maribel Santiago, cofundadora y directora ejecutiva del centro de sonografía Pre-Vue4D/ Estética Health & Body by PREVUE, donde se ofrece este tipo de masaje terapéutico. “Este es un centro especializado para trabajar con mujeres embarazadas y también ofrecemos sonografía general. Pero hemos integrado la división de Health & Body by Prevue, un centro de estética holístico donde también integramos drenaje linfático manual, tanto para la embarazada como la que no lo está, faciales y otros servicios que ayudan a tener el organismo en equilibrio”, agrega la también terapista.

El drenaje linfático es una forma específica de masaje que consiste en una serie de maniobras suaves, concretas y en un orden determinado, para ayudar a movilizar la linfa, que puede estar estancada, para que llegue a los nódulos linfáticos y al torrente sanguíneo.

El sistema linfático es una red de órganos, ganglios, con-ductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. (Shutterstock)

Según información publicada por MedlinePlus, el servicio de salud en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina, el sistema linfático es una red de órganos, ganglios, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Además, de ser parte del sistema inmunitario del cuerpo. La publicación explica que la linfa es un líquido que contiene glóbulos blancos que defienden al cuerpo de los gérmenes. Mientras que los vasos linfáticos (que son distintos a los vasos sanguíneos) transportan la linfa por todo el cuerpo. Y los ganglios linfáticos, son glándulas que se encuentran por todos los vasos linfáticos.

“El sistema linfático desarrolla varias funciones importantísimas para que la recuperación tras una cirugía sea menos dolorosa y más rápida: Es el encargado de transportar sustancias que se encuentran en los tejidos y que no pueden ser recogidas por la sangre, reduciendo la inflamación y el dolor. Mientras que los ganglios linfáticos filtran todo el líquido que pase por ellos, limpiando nuestro cuerpo de residuos y producen nuevos glóbulos blancos. Esto hace que nuestro cuerpo se defienda más eficientemente de bacterias, ayudando a cicatrizar mejor y más rápidamente”, explica Santiago, al destacar la importancia de que el terapeuta tenga una buena formación y experiencia profesional.

“Los resultados del masaje dependen de un buen conocimiento de la anatomía del sistema linfático, una dosis de intuición y mucha precisión por parte del terapeuta, debido a que cada persona requiere de cuidados y manipulaciones distintos y específicos”, subraya la terapeuta, para también resaltar que, a través de movimientos suaves, rítmicos y repetitivos, se activa el sistema linfático.

Pero, de la misma forma, advierte que las personas deben evitar el drenaje linfático manual si tienen una infección en la piel, coágulos de sangre o un cáncer activo, entre otras contraindicaciones.

“El drenaje linfático está muy de moda porque la gente se está educando acerca de los beneficios que tiene el hecho de uno poder estimular y ayudar a que ese proceso se dé de manera más rápida y eficiente”, afirma Santiago, mientras explica que los ganglios linfáticos se localizan en muchas partes del cuerpo, incluyendo cuello, axilas, pecho, abdomen y la ingle. De hecho, los ganglios contienen células inmunes que ayudan a combatir las infecciones al atacar y destruir a los gérmenes que están siendo transportados a través del líquido linfático.

Los ganglios linfáticos se localizan en muchas partes del cuerpo, incluyendo cuello, axilas, pecho, abdomen y la ingle. (Shutterstock)

“El sistema linfático no tiene un sistema de bombeo natural como el que tiene el cardiovascular. Y ahí es que el drenaje linfático es importante para que la linfa se mueva alrededor del cuerpo”, explica Santiago, quien pone el ejemplo de personas encamadas, las que no hacen ejercicios o las que salen de una cirugía, que tienen áreas del cuerpo inflamadas. “Eso sucede porque la linfa no está corriendo de una manera eficiente”.

Por eso, agrega, el drenaje linfático no tan solo se recomienda para las personas que pasan por algún tipo de cirugía, sino también para “movilizar ese líquido alrededor del cuerpo”. “Se hacen unos bombeos en algunas áreas para activar los ganglios. El drenaje linfático no es otra cosa que ayudar al cuerpo a movilizar de manera más eficiente a la linfa y limpiar al cuerpo de toxinas”, agrega.

Antes y después de una cirugía

Santiago explica que, cuando nos sometemos a una cirugía, nuestro cuerpo tiene que hacer un gran esfuerzo para poder recuperarse, tanto de las heridas por la cirugía y de sus posibles infecciones, como de la pérdida de sangre y poder eliminar vestigios de la anestesia o de medicamentos. “Para esta labor, nuestro cuerpo necesita estar al 100% de su funcionamiento. Y, dependiendo del tipo de cirugía y en qué área del cuerpo se haga, es importante el drenaje linfático preoperatorio para preparar el organismo antes de la operación. Esto permite una mejor recuperación, rápida regeneración de la piel, la aceleración del proceso del sistema inmunológico y la eliminación de toxinas”.

“Antes de la operación ayuda a mejorar la circulación sanguínea y la capacidad de absorción, además de promover la producción de endorfinas y serotoninas, hormonas que promueven el bienestar”, explica Santiago, mientras resalta otro beneficio muy buscado, ayudar a una mejor cicatrización.

“Cuando tu cuerpo logra ese balance, está más apto para enfrentar un trauma como es una cirugía”, añade la experta.

De la misma forma, luego de consultar con el médico, el drenaje linfático manual también puede ser de mucha ayuda en, por ejemplo, diferentes intervenciones de cirugía estética. Sobre todo, para facilitar la evacuación del líquido linfático y, por tanto, evitar los edemas o hinchazones y posibles fibrosis o endurecimientos permanentes.

Según Santiago, algunos médicos sugieren que este tipo de masaje se comience después del tercer día de la operación. Mientras que otros recomiendan que sea al cabo de una semana. “Es importante que, dependiendo del tipo de cirugía, se dialogue con el cirujano para saber cuándo recomienda que se comience con el drenaje linfático. Pero la realidad es que se trata de una técnica que acelera la reabsorción de edema y hematomas, elimina los restos de medicamentos y anestesia, disminuye las molestias y el dolor al reducir la inflamación, lo que ayuda también a cicatrizar”.

También ayuda a fortalecer el funcionamiento del sistema inmunológico y acelera más rápidamente la recuperación de la sensibilidad de la piel. Se recomienda, además, que este tipo de masaje se haga como mínimo, una vez a la semana. Pero, en el caso de la cirugía plástica, Santiago dice que se aconseja un mínimo de diez sesiones, dos veces a la semana.

No obstante, Santiago aclara que el drenaje linfático es recomendado en casi cualquier intervención quirúrgica donde haya una recomendación médica. Puede ser desde una liposucción, abdominoplastia, prótesis mamarias, lifting facial y blefaroplastia, hasta rinoplastia y cualquier otro tipo de cirugía. También es una buena opción en casos no quirúrgicos, como el embarazo, piernas hinchadas y problemas de celulitis, así como dolor crónico.

Cabe resaltar, además, la importancia de que este servicio lo haga un profesional especializado en esta técnica. De la misma forma, debe ser una experiencia agradable para el paciente y, si aparecen molestias o dolores, es señal de que no se está realizando de forma correcta.

“El ser humano necesita ser tocado, tener contacto físico con los demás seres humanos. Eso se demostró ahora con la crisis del Covid-19 que fue una experiencia traumática a nivel emocional debido a que estábamos incomunicados y añoramos el contacto con nuestros seres queridos”, afirma Santiago, al resaltar que el bienestar que recibe el cuerpo cuando se toca es incalculable.

Menciona, además, que el masaje terapéutico es como un antídoto para el estrés y, en consecuencia, para disminuir los niveles de cortisol -conocida también como la hormona del estrés-, que tanto daño le causa a la salud. Sobre todo, cuando las exigencias laborales y personales añaden una gran carga al diario vivir y, como resultado, desarrollas un estrés crónico.

“Todo eso también crea contracciones musculares. Pero cuando el paciente llega a recibir un masaje terapéutico, el mensaje que le das a tu cuerpo es de tranquilidad, que todo está bien y está en un lugar seguro. De esa manera, conscientemente, se nivela la presión sanguínea, disminuye el ritmo cardíaco, los músculos se relajan y te ayuda con el sistema linfático, además de aumentar los niveles de endorfina y serotonina, las hormonas del bienestar”, explica Santiago, quien recomienda que, después del drenaje linfático, la persona ingiera mucha agua para ayudar a movilizar las toxinas a través del sistema linfático.

Antes de la operación

Algunos beneficios del drenaje linfático antes de una cirugía:

Relaja el sistema nervioso e inhibe los estímulos dolorosos. El masaje de drenaje linfático actúa directamente sobre el sistema nervioso, lo cual lo hace muy beneficioso antes de la cirugía para aliviar el estrés y la ansiedad y en el post operatorio, para calmar el dolor.

Mejora la circulación sanguínea y linfática.

Mejora la piel y la capacidad de absorción.

Previene posibles complicaciones en la cicatrización como los seromas y fibrosis, los cuales surgen debido al ataque de bacterias que reaccionan al momento de la cicatrización de la incisión quirúrgica, provocando imperfecciones en la piel.

Relajación física.

Los masajes de drenaje linfático también ofrecen muchos beneficios durante la recuperación, después de la cirugía:

Acelera la reabsorción de edemas y hematomas.

Elimina restos de medicación y anestesia.

Disminuye molestias y dolor al reducir la inflamación.

Mejora la cicatrización.

Ayuda al funcionamiento del sistema inmunológico.

Disminuye la duración del post operatorio.

Acelera la recuperación de la sensibilidad de la piel.

Fuente: Maribel Santiago