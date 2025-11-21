Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Para qué sirve poner sal gruesa y romero en un frasco dentro de la casa

Ambos son ingredientes comunes en la mayoría de las cocinas y esconden un poder que muchos desconocen: transformar la energía del hogar

21 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La sal, con su capacidad para absorber la humedad y los malos olores, evita que los espacios se sientan cargados. El romero, en tanto, libera un aroma herbal fresco que evoca orden, limpieza y bienestar. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El romero y la sal gruesa son ingredientes comunes en la mayoría de las cocinas y esconden un poder que muchos desconocen: transformar la energía del hogar. Combinados en un simple frasco, prometen ambientes más puros, livianos y revitalizados.

RELACIONADAS

Esta preparación casera funciona como un purificador natural. La sal, con su capacidad para absorber la humedad y los malos olores, evita que los espacios se sientan cargados. El romero, en tanto, libera un aroma herbal fresco que evoca orden, limpieza y bienestar. Juntos, crean una fórmula infalible para armonizar cualquier ambiente.

Mezclar estos dos ingredientes genera efectos inesperados:

  • Atenúa los olores fuertes en zonas poco ventiladas.
  • Colabora en mantener el aire más seco y ligero, ideal para ambientes con humedad.
  • Aporta un aroma suave y natural, sin recurrir a aerosoles ni fragancias químicas.

Además del uso práctico, desde tiempos antiguos la sal se emplea como barrera natural para absorber energías negativas y resguardar el hogar. El romero, en cambio, suele vincularse con la claridad mental, la renovación y la armonía emocional.

Por eso, muchas personas ubican el frasco en la entrada de la casa, en el “living” o en áreas con mucho movimiento, con la intención de equilibrar la energía y generar una atmósfera más agradable.

Mientras más personas estén en contacto con esta preparación, mayor será el aporte que entrega a la hora de balancear las energías en el ambiente.

Para armar el frasco con sal gruesa y el romero, las instrucciones son muy fáciles:

  • Coloca una base de sal gruesa en el fondo.
  • Agrega algunas ramitas de romero.
  • Si quueres, intercala sal y romero para darle un aspecto más decorativo.
  • Puedes dejarlo destapado para perfumar el ambiente o cerrado si prefieres que solo actúe contra la humedad.

Dónde ubicar el frasco para obtener todos sus efectos:

  • Entrada del hogar: perfecta para protección energética.
  • “Living” o comedor: contribuye a equilibrar las zonas de encuentro.
  • Baño: ayuda a contrarrestar humedad y aromas.
  • Cerca del armario: mantiene el aire más seco.
  • Cocina: atenúa los olores intensos.

¿Cada cuánto debe reemplazarse?

Suele durar entre 30 y 45 días, según la humedad del lugar. Si la sal se humedece por completo o el romero pierde su fragancia, es señal de que hay que cambiarlo. Se recomienda revisarlo cada semana para comprobar su estado, para que no baje su eficacia.

Por último, no hay que olvidarse de que el romero es un gran aliado a la hora de cocinar. El uso de esta hierba es tradicional en muchas culturas, por lo que su relación con la actividad culinaria es antiquísima.

En la cocina, el romero aporta estos beneficios:

  • Favorece la digestión: sus compuestos aromáticos ayudan a disminuir la hinchazón y mejoran el proceso digestivo tras comidas abundantes.
  • Es antioxidante: contiene ácido rosmarínico y otros elementos que colaboran en proteger las células del daño.
  • Beneficia la función cognitiva: su aroma y principios activos se relacionan con una mayor concentración y una memoria más clara en el corto plazo.
Tags
Remedios caseros
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: