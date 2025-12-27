Opinión
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cómo ponerles límites a tus familiares en las fiestas

Usa estas cinco técnicas para evitar conflictos y reducir el estrés

27 de diciembre de 2025 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos encuentros pueden ser valiosos, pero también es frecuente que den lugar a situaciones incómodas. (Suministrada)
Por El País / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las celebraciones de Navidad y fin de año suelen reunir a varias generaciones de una misma familia. Aunque estos encuentros pueden ser valiosos, también es frecuente que den lugar a situaciones incómodas, como preguntas impertinentes sobre el matrimonio, los hijos, el trabajo o la apariencia personal.

Este tipo de interacciones puede generar ansiedad, tensión emocional y la sensación de no tener control sobre la situación, especialmente cuando se intenta evitar conflictos para preservar la armonía familiar.

Planificar para reducir el estrés familiar

Una estrategia clave para proteger el bienestar emocional es la planificación previa. Decidir de antemano cuánto tiempo pasar con la familia, a qué actividades asistir y cuándo retirarse ayuda a recuperar una sensación de control y reduce el estrés.

Comunicar estos planes con anticipación también permite gestionar expectativas, evitando presiones innecesarias para quedarse más tiempo del deseado. Del mismo modo, si se sabe que ciertos temas pueden resultar conflictivos, es útil anticiparse y buscar aliados dentro del grupo familiar para esquivarlos.

Tomar pausas “emocionales” durante los encuentros

Hacer pausas regulares durante las reuniones familiares puede prevenir la sobrecarga emocional. Salir a caminar, escuchar música en otra habitación, ir al gimnasio o incluso enviar un mensaje a alguien de confianza son formas sutiles de tomar distancia sin generar fricciones.

Estas pausas permiten recalibrar las emociones y continuar el encuentro con mayor calma.

Poner límites sin confrontar

En algunos contextos culturales, establecer límites de forma directa puede percibirse como una falta de respeto. En esos casos, resulta más efectivo usar respuestas ambiguas o neutrales que no alimenten la conversación incómoda.

Por ejemplo, ante preguntas insistentes, se puede responder con frases abiertas, cambiar de tema o retirarse momentáneamente. Aunque estas estrategias puedan parecer pasivas, ayudan a mantener la paz familiar sin renunciar del todo al autocuidado.

Regular las emociones en el momento

Cuando una situación genera malestar, técnicas simples como respirar profundo, contar lentamente o focalizar la atención en una sensación física pueden ayudar a recuperar el equilibrio emocional y evitar reacciones impulsivas. Estas herramientas son útiles para atravesar el momento sin escalar el conflicto.

Muchas personas que se sienten seguras y empoderadas en su vida cotidiana tienden a adoptar roles más pasivos en el entorno familiar. Sin embargo, poner límites saludables no requiere grandes confrontaciones.

Cuidarse para evitar el resentimiento

Sentirse culpable por priorizar el bienestar propio es común, pero ignorar las propias necesidades puede generar resentimiento acumulado, que a largo plazo deteriora las relaciones familiares.

Atender lo que uno necesita no solo protege la salud emocional, sino que también permite vivir las reuniones familiares de una manera más genuina y sostenible.

Pequeños gestos —como rechazar algo con amabilidad, expresar incomodidad de forma respetuosa o negociar alternativas— ayudan a afirmar las propias necesidades sin romper el vínculo.

En culturas donde decir “no” de manera directa puede resultar hiriente, se pueden usar fórmulas intermedias que establezcan límites de forma implícita y flexible.

