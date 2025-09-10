Espacio de apoyo emocional en Arecibo para quienes han perdido a una mascota

Perder una mascota puede causar un duelo tan profundo como la pérdida de un ser querido. Para acompañar a quienes atraviesan este proceso, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR), en colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ofrecerá una nueva sesión de su grupo de apoyo este jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 6:30 p.m. en el recinto universitario.

El encuentro será facilitado por la licenciada Solmarie Pérez Vargas, MSW, trabajadora social clínica y tanatóloga, quien facilitadora de un espacio seguro para compartir experiencias, validar emociones y ofrecer herramientas para manejar el duelo.

Según se indicó, este esfuerzo reafirma el compromiso del CMVPR con el bienestar emocional de los dueños de mascotas, reconociendo el fuerte lazo afectivo que se forma con las mascotas.

La actividad es libre de costo, pero requiere reservación previa debido a que el espacio es limitado. Los interesados pueden reservar su espacio a través del portal del Colegio o en Facebook. Debido a la naturaleza del grupo, el cupo es limitado.