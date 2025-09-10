Opinión
10 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Espacio de apoyo emocional en Arecibo para quienes han perdido a una mascota

El Colegio de Médicos Veterinarios extiende los grupos de apoyo al área de Arecibo

10 de septiembre de 2025 - 11:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
duelo mascotas (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Perder una mascota puede causar un duelo tan profundo como la pérdida de un ser querido. Para acompañar a quienes atraviesan este proceso, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR), en colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ofrecerá una nueva sesión de su grupo de apoyo este jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 6:30 p.m. en el recinto universitario.

El encuentro será facilitado por la licenciada Solmarie Pérez Vargas, MSW, trabajadora social clínica y tanatóloga, quien facilitadora de un espacio seguro para compartir experiencias, validar emociones y ofrecer herramientas para manejar el duelo.

Según se indicó, este esfuerzo reafirma el compromiso del CMVPR con el bienestar emocional de los dueños de mascotas, reconociendo el fuerte lazo afectivo que se forma con las mascotas.

La actividad es libre de costo, pero requiere reservación previa debido a que el espacio es limitado. Los interesados pueden reservar su espacio a través del portal del Colegio o en Facebook. Debido a la naturaleza del grupo, el cupo es limitado.

El CMVPR representa a los 355 médicos veterinarios licenciados en Puerto Rico, promoviendo el desarrollo de la profesión y la protección del bienestar animal en la isla.

Tags
DueloMascotasColegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: