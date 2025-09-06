Goya invita a padres e hijos a comer en casa con nuevas recetas

Comer en familia y en casa debería ser imperativo aunque sea una vez al mes para promover la unión familiar entre padres e hijos, dialogar sobre las situaciones y preocupaciones del país y a su vez abaratar precios ante la inflación y el alto costo de alimentos.

Con esto en mente, Goya de Puerto Rico, anunció que el próximo 22 de septiembre, será Día Nacional de Comer en Casa y en Familia, iniciativa que adoptaron hace 14 años con la misión de promover los valores tradicionales en los hogares puertorriqueños con la participación de los miembros de la familia sentados en la mesa. La iniciativa se celebra anualmente, el cuarto lunes de septiembre, aunque la empresa lleva desde el 1998 presentando una activa campaña que invita a todas las personas a comer en casa. Esta fecha, fue establecida por la ley 269 en Puerto Rico desde 2006 y lo que resalta es la importancia de la unión familiar y la alimentación saludable.

Este año, la campaña cuenta con figuras públicas que son muy queridas en el país. Raymond Arrieta, Olga Tañón, Braulio Castillo, Ronny “The Hyper”, Daniela Droz, Kimberly Santiago y Gianluca Perotti son los famosos que están exhortando a comer en casa y en familia. La familia símbolo de 2025 se trata de una madre e hijo no videntes que podrán aprender recetas fáciles.

La presentadora Shanira Blanco protagoniza uno de los anuncios de la campaña, que grabó junto a su hijo y su esposo el doctor Augusto Ayala, quien en el 2024 fue intervenido quirúrgicamente para un trasplante de hígado, órgano que le fue donado por su hermana, Cynthia Ayala. Blanco, precisó que el acto de amor que hizo su cuñada para su esposo nació de los valores inculcados de esa familia en el hogar, donde en muchas instancias se sentaron todos a comer en familia.

Emular acciones como esa y la de otras tantas de familias que separan un tiempo para comer todos juntos a la mesa sin celulares es precisamente lo que Goya impulsa en su iniciativa.

Este año, la celebración de Goya es doble ante el festejo del Día Nacional de Comer en Casa y en Familia y los 90 años como empresa. Para ello van a lanzar un nuevo recetario con 90 recetas.

“Es un honor estar aquí para promover el Día de comer en casa y en familia. Es una tradición que hemos promovido con mucho orgullo y compromiso durante 14 años. Comer en familia va más allá de compartir alimentos, es compartir el tiempo, valores, conversaciones que nos enriquecen y nos unen. Los estudios demuestran que esta práctica contribuye a una mejor salud física y emocional. Fomenta la buena alimentación y fortalece la comunicación entre padres e hijos. Ese día es un recordatorio de que la mesa del hogar puede convertir en el mejor espacio para reconectar”, señaló el presidente de Goya de Puerto Rico, Carlos Unanue.

“Nuestro compromiso será siempre impulsar a nuestros consumidores a valorar el comer en casa y en familia. No es solo comida, son valores. Hoy más que nunca regresemos a lo que importa: La familia, la mesa y los valores”, puntualizó Nydia Ramos, directora de Mercadeo de Goya de Puerto Rico.

Este año, la campaña incorpora nuevas iniciativas para fortalecer su impacto en la comunidad:

· Con el programa el Nuevo Día Educador. Goya llevará talleres y actividades interactivas a estudiantes de todo Puerto Rico para motivarlos a cocinar y comer en familia. Mariemma López, directora del El Nuevo Día Educador (ENDE), explicó que ahora la plataforma educativa estará en formato digital accesible para todas las escuelas públicas.

· Familia símbolo. Una familia será seleccionada recibirá productos Goya gratuitos por seis meses como reconocimiento a su compromiso con la cocina en el hogar.

· Recetas para niños con el Payaso Remi: A través de WAPA TV, Remi compartirá recetas fáciles y divertidas para que los más pequeños las preparen en casa junto a sus padres.