Regresa la iniciativa “Un abrigo para cada niño en Navidad” de Adopta Ahora

El proyecto de amor a favor de la adopción, Adopta Ahora, presentó hoy, jueves, por séptimo año consecutivo, su campaña “Un abrigo para cada niño en Navidad”. Esta propuesta tiene como propósito llevar abrigos y otras necesidades a menores que esperan ser adoptados en hogares sustitutos a través de toda la isla.

Con esta iniciativa se pretende impactar a sobre 400 menores de 25 hogares sustitutos en todo Puerto Rico. A través de declaraciones escritas, la entidad sin fine de lucro informó que con un donativo de $10 es posible la compra de un abrigo para un niño.

Una vez más, “Jorge, la luciérnaga” símbolo de Adopta Ahora protagoniza la campaña de recolección de fondos.

“Desde que iniciamos este esfuerzo, nuestro norte siempre ha sido llevar un gesto de amor y alegría para estos menores que tanto lo necesitan. Los abrigos representan nuestro abrazo para ellos en una época tan significativa como lo es la Navidad. Cada aportación hace posible que logremos nuestra meta y estos niños sientan la felicidad de esta festividad” señaló Sylvia Villafañe, presidenta de Adopta Ahora.

PUBLICIDAD

Adopta Ahora es una entidad sin fines de lucro, con certificación 501(c)3 subvencionada enteramente por ingresos y donativos privados, por lo que solicitan el apoyo de todos los sectores, ya sea por donativos directos, iniciativas realizadas en empresas, centros de trabajo o en un entorno cercano.

El donativo se puede realizar a través de ATH Móvil (Donar/AdoptaAhora), PayPal (paypal.me/adoptaahorapr) o en www.adoptaahorapr.org/donar. Para información adicional, llama al 787-349-1135, envía un correo electrónico adopta@adoptaahorapr.org o accede a www.adoptaahorapr.org.

Adopta Ahora

En Puerto Rico, existen cientos de niños y niñas en hogares de crianza del Departamento de la Familia en espera de padres y madres que puedan adoptarlos.

Adopta Ahora, Inc. es una iniciativa que promueve la adopción de niños entre las edades de 6-17 años para asegurar que crezcan en un hogar saludable y lleno de amor. Desde su fundación en 2018 la entidad ha impactado a sobre 30 hogares sustitutos y más de 400 menores.

Entre sus proyectos destacan las campañas educativas sobre adopción, recolección de alimentos y diversos materiales para los hogares y talleres educativo para los menores.