Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Regresa la iniciativa “Un abrigo para cada niño en Navidad” de Adopta Ahora

El propósito es llevar abrigos y otras necesidades a menores que esperan ser adoptados

7 de noviembre de 2025 - 8:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Puerto Rico, existen cientos de niños y niñas en hogares de crianza del Departamento de la Familia, en espera de padres y madres que puedan adoptarlos. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El proyecto de amor a favor de la adopción, Adopta Ahora, presentó hoy, jueves, por séptimo año consecutivo, su campaña “Un abrigo para cada niño en Navidad”. Esta propuesta tiene como propósito llevar abrigos y otras necesidades a menores que esperan ser adoptados en hogares sustitutos a través de toda la isla.

RELACIONADAS

Con esta iniciativa se pretende impactar a sobre 400 menores de 25 hogares sustitutos en todo Puerto Rico. A través de declaraciones escritas, la entidad sin fine de lucro informó que con un donativo de $10 es posible la compra de un abrigo para un niño.

Una vez más, “Jorge, la luciérnaga” símbolo de Adopta Ahora protagoniza la campaña de recolección de fondos.

“Desde que iniciamos este esfuerzo, nuestro norte siempre ha sido llevar un gesto de amor y alegría para estos menores que tanto lo necesitan. Los abrigos representan nuestro abrazo para ellos en una época tan significativa como lo es la Navidad. Cada aportación hace posible que logremos nuestra meta y estos niños sientan la felicidad de esta festividad” señaló Sylvia Villafañe, presidenta de Adopta Ahora.

Adopta Ahora es una entidad sin fines de lucro, con certificación 501(c)3 subvencionada enteramente por ingresos y donativos privados, por lo que solicitan el apoyo de todos los sectores, ya sea por donativos directos, iniciativas realizadas en empresas, centros de trabajo o en un entorno cercano.

El donativo se puede realizar a través de ATH Móvil (Donar/AdoptaAhora), PayPal (paypal.me/adoptaahorapr) o en www.adoptaahorapr.org/donar. Para información adicional, llama al 787-349-1135, envía un correo electrónico adopta@adoptaahorapr.org o accede a www.adoptaahorapr.org.

Adopta Ahora

En Puerto Rico, existen cientos de niños y niñas en hogares de crianza del Departamento de la Familia en espera de padres y madres que puedan adoptarlos.

Adopta Ahora, Inc. es una iniciativa que promueve la adopción de niños entre las edades de 6-17 años para asegurar que crezcan en un hogar saludable y lleno de amor. Desde su fundación en 2018 la entidad ha impactado a sobre 30 hogares sustitutos y más de 400 menores.

Entre sus proyectos destacan las campañas educativas sobre adopción, recolección de alimentos y diversos materiales para los hogares y talleres educativo para los menores.

El representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el licenciado Arturo García.Gilberto Guasp y Miguel Príncipe.Haydee Masini y Carlos Dávila Rinaldi.
1 / 5 | Adopta Ahora se aproxima al lanzamiento de nueva campaña publicitaria. El representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el licenciado Arturo García. - Suministrada
Tags
AdopciónNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: