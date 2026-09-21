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102 corredores hacen historia al completar un 5k unidos por  una misma soga

﻿El “Reto de la Soga” estableció una nueva marca para RunLab al completar los 5 kilómetros en 42 minutos y 38 segundos, en una demostración de solidaridad y resistencia

21 de septiembre de 2026 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Más de un centenar de corredores protagonizaron una hazaña poco común durante el 5K Amazing Steps, cuando 102 personas completaron los cinco kilómetros amarradas a una misma soga, cruzando juntas la meta con un tiempo oficial de 42 minutos y 38 segundos.

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El denominado “Reto de La Soga de 100”, celebrado el pasado 12 de septiembre en Guaynabo, marcó un récord y un momento histórico para RunLab, organización que impulsó la iniciativa con una premisa sencilla, pero desafiante: nadie podía quedarse atrás.

A diferencia de una carrera tradicional, según se explicó, el reto no consistía en superar al corredor de al lado ni en alcanzar el mejor tiempo individual. Para llegar a la meta, los 102 participantes tenían que avanzar como un solo equipo, ajustando su paso y ayudándose mutuamente durante todo el recorrido.

La soga, lejos de representar un obstáculo, se convirtió en el símbolo central de la experiencia. Los corredores con mayor resistencia ayudaban a sostener el ritmo de quienes comenzaban a sentir el cansancio, demostrando que alcanzar la meta dependía del esfuerzo colectivo.

Además, la participación de estas 102 personas en el 5K ayudó a levantar el Fondo de Becas de la Amazing Christian School en Guaynabo.

“Cuando te amarras a esa soga, dejas de correr solamente para ti. Corres también por quien está a tu lado, por quien está cansado, por quien piensa que no puede continuar. El compromiso es no soltarlo hasta que todos lleguemos a la meta”, expresó en declaraciones escritas el pastor Jonathan Ocasio, quien junto a un comité organizador dio forma a este reto inspirado en el mensaje bíblico de Gálatas 6:2: “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas”, trasladando ese principio a una experiencia física en la que cada participante asumió literalmente parte de la carga y el esfuerzo de los demás.

Para RunLab, completar el 5K con 102 personas unidas por una sola soga trasciende la marca alcanzada. Manifestaron que la experiencia representa los valores que busca promover a través del movimiento: comunidad, disciplina, solidaridad y la convicción de que las metas más difíciles pueden alcanzarse cuando se trabaja en conjunto.

Al final, 102 personas comenzaron unidas por una soga y 102 cruzaron juntas la meta. En 42 minutos y 38 segundos demostraron que, algunas veces, el récord más importante no consiste en llegar primero, sino en asegurarse de que todos lleguen.

Rumbo a Cabo Rojo

El 5k de Mar Azul continúa su travesía hacia Cabo Rojo el sábado, 24 de octubre, a las 7:00 de la mañana, desde las instalaciones de Mar Azul en el área oeste.

Este año, los fondos recaudados serán destinados al Mar Azul Learning Center, con el propósito de fortalecer su programa “afterschool” para niños y jóvenes de nuestras comunidades. A través de esta iniciativa, la organización ofrece servicios como tutorías uno a uno, clases de baile, teatro y pintura, y una innovadora Escuela de Empresarismo.

Los interesados en participar o inscribirse pueden obtener más información y conocer los detalles del evento a través de la página oficial: 5kmarazul.com.

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Carrera pedestre
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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