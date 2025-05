Las 3 vitaminas que son fundamentales para mantener los ojos sanos, según expertos

Cómo las vitaminas ayudan a la salud ocular

“Consumir una dieta baja en grasas y abundante en frutas, vegetales y granos enteros puede ayudar no solo a tener un corazón fuerte, sino también a mantener sanos los ojos" , informa la institución. Esto no es sorprendente, según desarrolla la AAO los ojos confían en pequeñísimas arterias para abastecerse de oxígeno y nutrientes, así como el corazón confía en arterias mucho más grandes para este mismo fin. “Mantenerlas sanas ayudará indiscutiblemente a los ojos”, afirma.

1. Vitamina A

2. Vitamina C:

Sobre sus efectos contundentes en el cuerpo, la Escuela de Medicina de Harvard enfatiza que la vitamina C podría proteger contra las cataratas en los ojos y ayudar a generar neurotransmisores como serotonina y norepinefrina.

Precisamente, el estudio “Comer alimentos ricos en vitamina C reduce el riesgo de progresión de cataratas en un tercio” (2016) analizó durante diez años la dieta y el riesgo de progresión de cataratas en 324 pares de hermanas gemelas. Hacia el final los investigadores descubrieron que una dieta rica en alimentos con vitaminas C reducía el riesgo de progresión de cataratas en un tercio. “Si bien no podemos evitar por completo el desarrollo de cataratas, podríamos retrasar su aparición y evitar que empeoren significativamente con una dieta rica en vitamina C”, concluyeron sus investigadores.