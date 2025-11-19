Los 20 beneficios del citrato de magnesio y cómo tomarlo correctamente para sacar mejor provecho
Desde la salud muscular hasta el descanso perfecto, este componente es vital para el cuerpo humano
19 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Los complementos alimenticios ganaron popularidad como un apoyo en momentos concretos del año. Entre ellos, el citrato de magnesio destaca como una opción frecuente para quienes buscan mejorar su bienestar.
El citrato de magnesio es un compuesto químico que resulta de la combinación de magnesio y ácido cítrico. Se tornó popular como suplemento dietético debido a una característica clave: es una de las formas de magnesio que el organismo absorbe con mayor facilidad.
Este producto sirve, principalmente, como un suplemento para incrementar los niveles de magnesio en el cuerpo cuando existe una deficiencia. Este mineral es esencial para cientos de procesos en el organismo.
Entre sus funciones más importantes se encuentra el apoyo a la función muscular y nerviosa. También participa en la producción de energía y en el metabolismo.
Además de su rol general, el citrato de magnesio es conocido por otros usos específicos. Muchas personas lo utilizan para mejorar la calidad del sueño y disminuir síntomas leves de ansiedad. También contribuye a la salud ósea, trabajando en conjunto con el calcio y la vitamina D.
En dosis más altas, y siempre bajo indicación profesional, puede actuar como un laxante osmótico. Esto significa que atrae agua hacia los intestinos, facilitando el movimiento intestinal y aliviando así el estreñimiento ocasional. En algunos casos, puede ayudar a prevenir cálculos renales de oxalato cálcico.
No existe una hora única ideal para tomar citrato de magnesio, ya que el mejor momento depende del objetivo que se busque con su consumo.
El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo. Aunque los efectos varían en cada persona, los beneficios comúnmente asociados a una suplementación adecuada incluyen:
