Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Marzo “empaquetado” de carreras 5k y otras distancias

Este mes llega con una serie de eventos que promueven la solidaridad y la salud en Puerto Rico

2 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En una de las ediciones del medio maratón San Blas, una carrera que se abrió a competidores internacionales para 1968. (Archivo)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Marzo comenzó con el emblemático Medio Maratón San Blas, que el pasado domingo se celebró en Coamo, en su sexagésima cuarta edición, considerado histórica por alcanzar la cifra récord de 5,000 corredores en la ruta.

En distancia de 5 kilómetros y, como un evento de crear conciencia, ayer también se celebró en el Viejo San Juan la quinta edición del “5K Corre o Camina por Ellas al Max”, un evento emblemático que une deporte, solidaridad y concienciación sobre la prevención y detección temprana del cáncer cervical en Puerto Rico, organizado por Las Voces de Rhaiza Vélez Plumey.

Eso fue solo el comienzo de marzo, ahora prepárate para los próximos eventos de carreras pedestres a lo largo de este mes, que te detallamos a continuación.

5k Corre y Camina con el Corazón

Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Carr. 951, Canóvanas

Inscripción: MiCarreraPR

5K Córrelo o Camínalo - Head Start Vega Baja

Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Playa Puerto Nuevo, Vega Baja

Inscripción: Libre de costo

3k y 5k PR MS WALK

Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan

Inscripción: Eventivate

En beneficio de la Fundación de Esclerosis Múltiple.

5k Pasos que nos unen

Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026.

​Horario: 8:00 a. m.

​Lugar: Plaza Pública, Camuy

Inscripción: Sociedad Nacionall de Honor de PO

Recaudos a beneficio del Centro de Envejecientes Manuel Acevedo.

Women RUN Wynwood takes Puerto Rico

Fecha: domingo, 8 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Distrito T-Mobile, San Juan

Inscripción: Runsignup

En el día internacional de la mujer, además de la carrera, habrá música en vivo, dance fitness y yoga poscarrera.

Corre con Huellas 3K – 2da Edición

Fecha: domingo, 8 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Paseo Lineal, Bayamón

Inscripción: MiCarreraPR

Tramo para correr o caminar junto a tu mascota. Quienes no tengan mascota, pueden registrar su nombre dos veces y disfrutar del evento igualmente.

Malecón 5k

Fecha: domingo, 8 de marzo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Malecón de Guánica

Inscripción: Puerto Rico Running League

Somos Uno Challenge: 5K Sueña, Vive, Da Gracias

Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026

Hora: 11:59 p. m.

Salida: San Juan

Inscripción: MiCarreraPR

Esta es la primera distancia del evento sin fines de lucro compuesto por tres carreras individuales con distancias progresivas, las cuales podrán completarse de manera presencial o virtual.

5K Vino Nuevo – Corre por un Nuevo Comienzo

Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Coliseo Mario Quijote Morales, Guaynabo

Inscripción: MiCarreraPR

5k Ibiza 2026

Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Frontera Bar & Grill, Salinas

Inscripción: MiCarreraPR

5k Córrelo, Camínalo, Ruédalo

Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Pista Atlética Marie Lande Mathieu Michel, Levittown, Toa Baja

Es una carrera inclusiva que apoya el Campamento Adaptado Vid Alegre del Centro María de los Ángeles, un espacio recreativo diseñado para niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional.

5k Deja Tu Huella (UAGM) - 6ta Edición

Fecha: domingo, 15 de marzo de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Ave. Ana G. Méndez, Recinto de Cupey, San Juan

Inscripción: MiCarreraPR

Córrelo o Camínalo 5K Jardin Botánico

Fecha: domingo, 15 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Jardín Botánico de Rio Piedras

Inscripción: Eventívate

Glow in the Dark 5k - Run & Walk

Fecha: viernes, 20 de marzo de 2026

Hora: 6:00 p.m.

Salida: UPR Recinto de Mayagüez, Edificio de Administración de Empresas

Inscripción: MiCarreraPR

Sembrando Vida - 60k Ultra, 49k, 21k y 5k

Fecha: sábado, 21 de marzo de 2026 - 60 k, 49k y 21k

Salida: 3:00 a. m.

Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026 - 5k

Salida: 5:00 p.m.

Salida: Pista Atlética Marie Lande Mathieu Michel, Levittown, Toa Baja

Inscripción: MiCarreraPR

5k Plaza Palmer - 1ra Edición

Fecha: sábado, 21 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Plaza Palmer, Caguas

Inscripción: MiCarreraPR

5k Corriendo por un Nuevo Siglo

Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Academia San Jorge, San Juan

Inscripción: MiCarreraPR

13k Malelo

Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Plaza Rosendo Matienzo Cintrón, Luquillo

Inscripción: Regiticket

5k Best Fishing RUN

Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Carretera PR 7760, debajo del puente de la carretera 53, Maunabo

Inscripción: MiCarreraPR

5k UPR Ponce: Rugido de corazón

Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Universidad de Puerto Rico en Ponce

Inscripción: MiCarreraPR

5k AgroFest - Inter Guayama

Fecha: domingo, 28 de marzo de 2026

Hora: 7:00 a. m.

Salida: Universidad Interamericana de Guayama

Inscripción: MiCarreraPR

5k Ponte Chango

Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Barrio Cedro Arriba, Naranjito

Inscripción: MiCarreraPR

5k Sol y Caña

Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Aguirre, Salinas

Inscripción: MiCarreraPR

5k San Patricio - 30mo Aniversario

Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: San Patricio, Guaynabo

Inscripción: MiCarreraPR

5K Sembrando Paz

Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Equinoterapia Puerto Rico, en Roosevelt Roads, Ceiba

Inscripción: Regiticket

Por cada inscripción, se sembrará un árbol frutal, para aportar al bienestar de la comunidad y el ambiente.

5K Interact

Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026

Hora: 5:00 a.m.

Salida: Parque de Bombas, Ponce

Inscrippción: Eventívate

