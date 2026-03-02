Marzo “empaquetado” de carreras 5k y otras distancias
Este mes llega con una serie de eventos que promueven la solidaridad y la salud en Puerto Rico
2 de marzo de 2026 - 11:10 PM
Marzo comenzó con el emblemático Medio Maratón San Blas, que el pasado domingo se celebró en Coamo, en su sexagésima cuarta edición, considerado histórica por alcanzar la cifra récord de 5,000 corredores en la ruta.
En distancia de 5 kilómetros y, como un evento de crear conciencia, ayer también se celebró en el Viejo San Juan la quinta edición del “5K Corre o Camina por Ellas al Max”, un evento emblemático que une deporte, solidaridad y concienciación sobre la prevención y detección temprana del cáncer cervical en Puerto Rico, organizado por Las Voces de Rhaiza Vélez Plumey.
Eso fue solo el comienzo de marzo, ahora prepárate para los próximos eventos de carreras pedestres a lo largo de este mes, que te detallamos a continuación.
Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Carr. 951, Canóvanas
Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Playa Puerto Nuevo, Vega Baja
Inscripción: Libre de costo
Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan
Inscripción: Eventivate
En beneficio de la Fundación de Esclerosis Múltiple.
Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026.
Horario: 8:00 a. m.
Lugar: Plaza Pública, Camuy
Inscripción: Sociedad Nacionall de Honor de PO
Recaudos a beneficio del Centro de Envejecientes Manuel Acevedo.
Fecha: domingo, 8 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Distrito T-Mobile, San Juan
Inscripción: Runsignup
En el día internacional de la mujer, además de la carrera, habrá música en vivo, dance fitness y yoga poscarrera.
Fecha: domingo, 8 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Paseo Lineal, Bayamón
Tramo para correr o caminar junto a tu mascota. Quienes no tengan mascota, pueden registrar su nombre dos veces y disfrutar del evento igualmente.
Fecha: domingo, 8 de marzo de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Malecón de Guánica
Inscripción: Puerto Rico Running League
Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026
Hora: 11:59 p. m.
Salida: San Juan
Esta es la primera distancia del evento sin fines de lucro compuesto por tres carreras individuales con distancias progresivas, las cuales podrán completarse de manera presencial o virtual.
Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Coliseo Mario Quijote Morales, Guaynabo
Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Frontera Bar & Grill, Salinas
Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Pista Atlética Marie Lande Mathieu Michel, Levittown, Toa Baja
Es una carrera inclusiva que apoya el Campamento Adaptado Vid Alegre del Centro María de los Ángeles, un espacio recreativo diseñado para niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional.
Fecha: domingo, 15 de marzo de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Ave. Ana G. Méndez, Recinto de Cupey, San Juan
Fecha: domingo, 15 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Jardín Botánico de Rio Piedras
Inscripción: Eventívate
Fecha: viernes, 20 de marzo de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Salida: UPR Recinto de Mayagüez, Edificio de Administración de Empresas
Fecha: sábado, 21 de marzo de 2026 - 60 k, 49k y 21k
Salida: 3:00 a. m.
Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026 - 5k
Salida: 5:00 p.m.
Salida: Pista Atlética Marie Lande Mathieu Michel, Levittown, Toa Baja
Fecha: sábado, 21 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Plaza Palmer, Caguas
Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Academia San Jorge, San Juan
Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Plaza Rosendo Matienzo Cintrón, Luquillo
Inscripción: Regiticket
Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Carretera PR 7760, debajo del puente de la carretera 53, Maunabo
Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Universidad de Puerto Rico en Ponce
Fecha: domingo, 28 de marzo de 2026
Hora: 7:00 a. m.
Salida: Universidad Interamericana de Guayama
Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Barrio Cedro Arriba, Naranjito
Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Aguirre, Salinas
Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: San Patricio, Guaynabo
Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Equinoterapia Puerto Rico, en Roosevelt Roads, Ceiba
Inscripción: Regiticket
Por cada inscripción, se sembrará un árbol frutal, para aportar al bienestar de la comunidad y el ambiente.
Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026
Hora: 5:00 a.m.
Salida: Parque de Bombas, Ponce
Inscrippción: Eventívate
