Se renueva plataforma digital boricua para los corredores

Ahora los corredores podrán tener una nueva experiencia digital bajo el concepto “Tu carrera comienza aquí”, de MiCarreraPR, una plataforma que fue diseñada para acompañar a los corredores antes, durante y después de cada carrera.

Según se informó, la renovada plataforma ahora incorpora perfiles de corredor, historial de inscripciones, pases digitales y acceso integrado a información y resultados de eventos.

Con esto busca transformar la experiencia tradicional de inscripción al permitir que corredores mayores de 18 años creen una cuenta personal desde la cual puedan inscribirse, consultar sus próximas carreras, identificar inscripciones anteriores, mantener un perfil reutilizable y acceder a información relacionada con su participación en eventos.

“Durante años hemos sido parte del momento en que un corredor decide aceptar un nuevo reto y se inscribe a una carrera. Con esta nueva plataforma queremos que esa relación continúe mucho más allá de la inscripción. Queremos acompañarlo en el camino hacia la salida, la meta y lo que viene después”, expresó en declaraciones escritas MiCarreraPR.

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Uno de los principales componentes de la nueva experiencia, según se destaca, es que permite identificar inscripciones anteriores asociadas al corredor y presentar, junto a sus próximas participaciones, un historial de carreras dentro de su cuenta MiCarreraPR.

De igual modo, se resaltó que los corredores podrán mantener un perfil personal con información reutilizable para agilizar futuras inscripciones. Al comenzar un nuevo registro, la plataforma puede utilizar la información almacenada en el perfil, lo que permitirá al participante revisar y modificarla antes de continuar.

Se señaló que la nueva cuenta centraliza además los detalles de cada inscripción, incluyendo información del evento, número de corredor, souvenir seleccionado y desglose del pago. Además, los participantes podrán acceder desde su teléfono a un pase digital con código QR, descargable a Apple Wallet y Google Wallet.