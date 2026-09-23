Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de septiembre de 2026
92°Lluvias aisladas
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se renueva plataforma digital boricua para los corredores

MiCarreraPR ofrecerá una experiencia diferente al permitir diversas funcionalidades para los amantes del “running”

23 de septiembre de 2026 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mi Carrera PR es una plataforma que fue diseñada para acompañar a los corredores antes, durante y después de cada carrera. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Ahora los corredores podrán tener una nueva experiencia digital bajo el concepto “Tu carrera comienza aquí”, de MiCarreraPR, una plataforma que fue diseñada para acompañar a los corredores antes, durante y después de cada carrera.

RELACIONADAS

Según se informó, la renovada plataforma ahora incorpora perfiles de corredor, historial de inscripciones, pases digitales y acceso integrado a información y resultados de eventos.

Con esto busca transformar la experiencia tradicional de inscripción al permitir que corredores mayores de 18 años creen una cuenta personal desde la cual puedan inscribirse, consultar sus próximas carreras, identificar inscripciones anteriores, mantener un perfil reutilizable y acceder a información relacionada con su participación en eventos.

“Durante años hemos sido parte del momento en que un corredor decide aceptar un nuevo reto y se inscribe a una carrera. Con esta nueva plataforma queremos que esa relación continúe mucho más allá de la inscripción. Queremos acompañarlo en el camino hacia la salida, la meta y lo que viene después”, expresó en declaraciones escritas MiCarreraPR.

Uno de los principales componentes de la nueva experiencia, según se destaca, es que permite identificar inscripciones anteriores asociadas al corredor y presentar, junto a sus próximas participaciones, un historial de carreras dentro de su cuenta MiCarreraPR.

De igual modo, se resaltó que los corredores podrán mantener un perfil personal con información reutilizable para agilizar futuras inscripciones. Al comenzar un nuevo registro, la plataforma puede utilizar la información almacenada en el perfil, lo que permitirá al participante revisar y modificarla antes de continuar.

Se señaló que la nueva cuenta centraliza además los detalles de cada inscripción, incluyendo información del evento, número de corredor, souvenir seleccionado y desglose del pago. Además, los participantes podrán acceder desde su teléfono a un pase digital con código QR, descargable a Apple Wallet y Google Wallet.

Cuando estén disponibles, los resultados oficiales y virtuales también podrán consultarse desde el perfil como parte de la experiencia de cada carrera.

Tags
Carrera pedestreEjercicios
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 23 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: