La sexóloga Laura Cruz y la actriz Eyra Agüero se unen para ofrecer una experiencia íntima e interactiva

El amor, el placer y el sexo serán los protagonistas del espectáculo de la sexóloga clínica Laura Cruz, al que ha llamado “Acá entre nos… hablemos de sexo”.

Luego de una exitosa función el pasado 14 de febrero, por seguda ocasión, ofrecerá una experiencia íntima, educativa e interactiva donde el público se convierte en parte esencial de la conversación, que se llevará a cabo el sábado, 28 de marzo a las 8:00 p.m. en el Hotel Tryp en Isla Verde.

Diseñado para parejas, solteros y personas que estén explorando su sexualidad, según se informó, el evento promete un espacio de complicidad total, sin tabúes y sin juicios.

Con confesiones reales, preguntas sin filtro y dinámicas participativas, Cruz invita a la audiencia a reír, aprender y descubrir respuestas a esas dudas que todos tienen, pero pocos admiten.

“Quítate las dudas antes de quitarte la ropa. Lo que descubras aquí puede cambiar cómo vives tu placer o cómo lo pides”, compartió en declaraciones escritas la sexóloga clínica y consejera de pareja.

El espectáculo también contará con la participación de la actriz y comediante Eyra Agüero Joubert, quien provocará risas con su stand up.

"Acá entre nos… hablemos de sexo", se llevará a cabo por segunda vez, luego de una exitosa función el pasado 14 de febrero.

En el pasado, esta sexóloga, que tiene presencia en medios de Puerto Rico y Miami, con colaboraciones en programas como “Alexandra a las 12” de Telemundo y “La Tendencia de Molusco” en KQ105, anteriormente presentó 10 exitosas funciones del espectáculo en vivo “Hasta que el sexo nos separe”.