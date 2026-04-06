Cáncer colorrectal en aumento: conoce las señales de alerta

El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) en días recientes hizo un llamado urgente a la ciudadanía para promover el cernimiento y la detección temprana del cáncer colorrectal (colon y recto), una enfermedad prevenible y altamente tratable cuando se identifica en sus etapas iniciales.

Según el informe más reciente del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, se señaló que durante el periodo 2018–2022 el cáncer de colon y recto representó el 11.1% de todos los casos de cáncer en hombres y el 10.4% en mujeres. Asimismo, estuvo asociado al 12.7% de todas las muertes por cáncer en hombres y al 12.2% en mujeres.

A estos datos, se explicó que se suman hallazgos del CCCUPR, que muestran una tendencia preocupante: cada vez se diagnostican más casos en personas de 50 años o menos, por lo que esta realidad refuerza la importancia de estar atentos a los síntomas y conversar con el médico sobre la necesidad de evaluaciones más tempranas.

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“Estamos ante un reto importante de salud pública. La buena noticia es que el cáncer colorrectal se puede detectar temprano e incluso prevenir mediante las pruebas adecuadas”, expresó la doctora Elba V. Caraballo Rivera, subdirectora del CCCUPR, en declaraciones escritas.

La doctora Caraballo, quien también lidera investigaciones en cáncer colorrectal, explicó que en Puerto Rico se están estudiando posibles factores biológicos, ambientales y de estilo de vida que podrían estar influyendo en este aumento, especialmente en adultos jóvenes.

El objetivo es mejorar la detección temprana y reducir el impacto de esta enfermedad en nuestra población.

Cernimiento: una herramienta clave según la edad y el riesgo

El CCCUPR enfatiza que el cernimiento debe individualizarse según la edad, historial familiar y factores de riesgo:

Personas de riesgo promedio : comenzar a partir de los 45 años

: comenzar a partir de los 45 años Personas con historial familiar o factores de riesgo : iniciar antes de los 45 años, según recomendación médica

: iniciar antes de los 45 años, según recomendación médica Adultos mayores de 75 años: evaluación individualizada basada en estado de salud

Entre las pruebas de cernimiento disponibles se incluyen:

Prueba de sangre oculta en heces (anual)

Prueba inmunoquímica fecal (FIT)

Prueba de ADN en heces

Colonoscopia (cada 10 años o según indicación médica)

Sigmoidoscopia flexible (procedimiento médico ambulatorio, solo examina el recto y la parte inferior del colon)

Señales de alerta: cuándo consultar al médico

El CCCUPR exhorta a la población a no esperar a cumplir la edad de cernimiento si presentas síntomas o factores de riesgo.

Se recomienda evaluación médica inmediata si se presentan:

Sangrado rectal o presencia de sangre en las heces

Heces oscuras o negras lo que puede indicar sangrado digestivo

Cambios persistentes en los hábitos intestinales (diarrea o estreñimiento)

Dolor o molestias abdominal frecuentes

Pérdida de peso sin razón aparente fatiga o anemia

Como parte de la educación preventiva, el CCCUPR orienta a observar cambios en sus evacuacionesincluyendo color, consistencia y presencia de sangre, ya que pueden ser indicadores tempranos de condiciones gastrointestinales que requieren evaluación médica.

Factores que aumentan el riesgo:

Historial familiar de cáncer colorrectal o pólipos

Enfermedades inflamatorias intestinales

Dieta alta en carnes procesadas

Sedentarismo, obesidad

Consumo de alcohol y tabaco

Acceso a servicios especializados

Como parte de su compromiso con la detección temprana, se informó que el CCCUPR cuenta con una Clínica de Cernimiento Especializada, que ofrece evaluación integral, pruebas diagnósticas y seguimiento por un equipo multidisciplinario en oncología gastrointestinal.

“El acceso a servicios de cernimiento especializados y basados en evidencia es un componente esencial para reducir la carga del cáncer colorrectal en Puerto Rico”, reafirmó Caraballo.

Además, se recordó que existe una cubierta especial conocida como Protocolo Preventivo de Cáncer (PPC), que se activa ante sospecha clínica y permite acceso a estudios y tratamientos sin necesidad de referidos.

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