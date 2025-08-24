Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
24 de agosto de 2025
79°nubes dispersas
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Con qué frecuencia debemos lavar las sábanas? Una microbióloga responde

Aunque parezca limpia, tu cama puede ser un caldo de cultivo para bacterias, hongos y ácaros

24 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se recomienda lavar las sábanas y fundas para eliminar el sudor, los aceites, los microbios, los alérgenos y las células muertas de la piel. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La mayoría de nosotros pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida en la cama. Dormir no es solo un tiempo de descanso, es esencial para el funcionamiento normal del cerebro y la salud en general.

RELACIONADAS

Y aunque a menudo nos centramos en cuántas horas dormimos, la calidad del entorno en el que lo hacemos también es importante. Una cama limpia y acogedora, con sábanas aseadas, fundas de almohada suaves y mantas frescas, no solo es agradable, sino que también favorece un mejor descanso.

Según una encuesta de YouGov de 2022, solo el 28% de los británicos lava las sábanas una vez a la semana. Un número sorprendente admitió que las dejaba mucho más tiempo; algunos dijeron que esperan hasta ocho semanas o más entre lavados.

Analicemos lo que realmente ocurre en nuestra cama cada noche y por qué lavarla con regularidad es más que una simple cuestión de higiene.

Cada noche, mientras dormimos, desprendemos cientos de miles de células de la piel, excretamos aceites de nuestras glándulas sebáceas y sudamos hasta medio litro de líquido, incluso si nos duchamos justo antes de acostarnos. Nuestra piel alberga millones de bacterias y hongos, muchos de los cuales se transfieren a las sábanas, almohadas y edredones cuando nos movemos durante la noche.

Ese sudor fresco puede ser inodoro, pero las bacterias de nuestra piel, en particular los estafilococos, lo descomponen en subproductos malolientes. Esta es a menudo la razón por la que nos despertamos con olor corporal, incluso si nos acostamos limpios. Pero no se trata solo de microbios. Durante el día, nuestro cabello y nuestro cuerpo acumulan contaminantes, polvo, polen y alérgenos, que también pueden transferirse a la ropa de cama. Estos pueden desencadenar alergias, afectar a la respiración y contribuir a la mala calidad del aire en el dormitorio.

Ácaros del polvo, hongos y otros compañeros invisibles

Las escamas de piel que desprendemos cada noche se convierten en alimento para los ácaros del polvo, unos seres microscópicos que proliferan en la ropa de cama y los colchones cálidos y húmedos. Los ácaros en sí mismos no son peligrosos, pero sus excrementos son potentes alérgenos que pueden agravar el eccema, el asma y la rinitis alérgica.

Los hongos también encuentran su cama atractiva. Algunas especies, como el Aspergillus fumigatus, se detectaron en almohadas usadas y pueden causar infecciones pulmonares graves, especialmente en personas con el sistema inmunitario debilitado.

Si duerme con mascotas, la fiesta microbiana se anima aún más. Los animales introducen pelo, caspa, suciedad y, a veces, restos fecales en las sábanas y mantas, lo que aumenta la frecuencia con la que debemos limpiarlas.

Los ácaros del polvo son unos seres microscópicos que proliferan en la ropa de cama y los colchones cálidos y húmedos.
Los ácaros del polvo son unos seres microscópicos que proliferan en la ropa de cama y los colchones cálidos y húmedos. (El Tiempo / GDA)

Frecuencia para lavar la ropa de cama

  • Sábanas y fundas de almohada: semanalmente, o cada tres o cuatro días si estuvimos enfermos, sudamos mucho o compartimos la cama con mascotas. Por qué: para eliminar el sudor, los aceites, los microbios, los alérgenos y las células muertas de la piel. Lo ideal es lavarlas a 140 °F o más con detergente para eliminar las bacterias y los ácaros del polvo. Para una desinfección más profunda, debe secarlas en secadora o plancha. Para eliminar los ácaros del polvo del interior de las almohadas, puede congelarlas durante al menos ocho horas.
  • Colchones: aspira al menos una vez a la semana y airea el colchón cada pocos días. Por qué: el sudor aumenta los niveles de humedad, creando un caldo de cultivo para los ácaros. Utilice un protector de colchón de plástico o antialérgico y sustituya el colchón cada siete años para mantener la higiene y la firmeza.
  • Interior de las almohadas: cada cuatro o seis meses (comprueba primero la etiqueta). Por qué: el relleno interno puede albergar bacterias y moho. Lávalas a fondo y sécalas completamente para evitar la aparición de hongos.
  • Mantas y fundas nórdicas: cada dos semanas, o más a menudo si duermen mascotas sobre ellas. Por qué: atrapan células de la piel, sudor y alérgenos. Lávalos a 60 °C o a la temperatura máxima indicada en la etiqueta. Algunas recomendaciones aconsejan tratarlos como las toallas: los lavados regulares y a alta temperatura los mantienen higiénicos.
  • Edredones: cada tres o cuatro meses, dependiendo del uso y de si hay mascotas o niños que compartan la cama. Por qué: incluso con una funda, los aceites corporales y los ácaros acaban penetrando en el relleno. Comprueba la etiqueta: muchos edredones se pueden lavar a máquina, otros pueden requerir limpieza profesional. Nuestras camas pueden parecer limpias, pero están llena de microbios, alérgenos, ácaros e irritantes que se acumulan rápidamente. Lavar la ropa de cama no es solo una cuestión de higiene, sino también de salud.
  • El lavado regular elimina la mezcla biológica de sudor, piel, polvo y microorganismos, lo que ayuda a reducir las reacciones alérgicas, prevenir infecciones y mantener a raya los olores. Y, tal y como siguen demostrando las investigaciones, el sueño tiene un profundo efecto en todo, desde la salud del corazón hasta la claridad mental, por lo que un entorno higiénico para dormir es una pequeña pero poderosa inversión en su bienestar.
Tags
dormirBacteriasHongos
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 24 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: