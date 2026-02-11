Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Dar un paseo cuenta como ejercicio? Cardiólogo hace advertencia

Defiende que el ejercicio cardiovascular no es opcional, sino una práctica necesaria para preservar la salud a largo plazo

11 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los resultados evidencian que aunque la distancia recorrida sea menor, el tiempo dedicado a la actividad física "de intensidad moderada" es mayor. (Shutterstock)
Experto asegura que con solo con 1,000 pasos al día ya hay un 10% de reducción en el riesgo de sufrir un evento cardiovascular.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América
RELACIONADAS

El sedentarismo se consolidó como uno de los grandes problemas de salud en las sociedades modernas. Más de la mitad de la población no realiza ningún tipo de actividad física, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una realidad que incrementa de forma directa el riesgo de enfermedad y la mortalidad por todas las causas.

Frente a este escenario, distintos especialistas en salud cardiovascular coinciden en la necesidad de moverse más, aunque no de cualquier manera. Caminar es, sin duda, una de las formas más accesibles de actividad física. Sin embargo, el cardiólogo Aurelio Rojas subrayó que no todo paseo puede considerarse ejercicio.

El especialista afirmó que “dar un paseo no es hacer ejercicio” si no se eleva mínimamente el nivel de exigencia. Según explicó, caminar como actividad deportiva implica hacerlo a un ritmo rápido, lo suficiente como para que el corazón se acelere y aparezca una ligera sensación de falta de aire.

“Cuando los pacientes caminan y me dicen que se fatigan, les digo que perfecto, que están andando muy bien”, señaló Rojas, insistiendo en que esa respuesta del cuerpo indica que el sistema cardiovascular está siendo estimulado.

El papel del corazón y el consumo de oxígeno

El objetivo principal del ejercicio cardiovascular, según el cardiólogo, es lograr que el corazón bombee la sangre con mayor rapidez hacia los tejidos. Este proceso favorece una mayor captación de oxígeno por parte del organismo y mejora el consumo máximo de oxígeno, conocido como VO₂ máx.

Rojas destacó que este parámetro es uno de los más estrechamente relacionados con la longevidad. Por ello, defiende que el ejercicio cardiovascular no es opcional, sino una práctica necesaria para preservar la salud a largo plazo. “Cuanto mejor sea nuestro consumo de oxígeno, más años vamos a vivir y con una mayor calidad de vida”, explicó.

Más movimiento para abandonar el sedentarismo

El especialista recalcó que el primer paso para combatir el sedentarismo es aumentar el movimiento diario de forma natural y, siempre que sea posible, con cierta intensidad. En este sentido, señaló que incluso pequeñas cantidades de actividad pueden generar beneficios medibles.

“Solo con 1,000 pasos al día ya hay un 10% de reducción en el riesgo de sufrir un evento cardiovascular”, afirmó Rojas, quien añade que este efecto es acumulativo. A medida que se incrementa la actividad diaria, los beneficios sobre la salud cardiovascular continúan aumentando.

Una opción para romper con el sedentarismo y conseguir los beneficios de la actividad física sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento es lo que ofrecen los llamados "snacks de ejercicio".Se trata de dedicar espacios de 1 a 10 minutos para moverse, de forma moderada a intensa, varias veces a lo largo del día.El impacto de los "snacks de ejercicio" también alcanza la salud cerebral: una investigación publicada en marzo pasado concluyó que ayuda a reducir el riesgo de demencia.
1 / 16 | Los "snacks de ejercicio": una estrategia sencilla contra el sedentarismo . Una opción para romper con el sedentarismo y conseguir los beneficios de la actividad física sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento es lo que ofrecen los llamados "snacks de ejercicio". - Shutterstock

El entrenamiento de fuerza como complemento

Más allá del ejercicio aeróbico, Rojas insistió en la importancia de añadir entrenamiento de fuerza a la rutina semanal. Según explicó, los beneficios asociados a caminar o a otras actividades cardiovasculares se ven potenciados cuando se combinan con el trabajo muscular.

El cardiólogo recordó que el músculo es el principal órgano metabólico del cuerpo. Con el paso de los años, la masa muscular tiende a disminuir, un proceso que se acelera en personas inactivas o con problemas de salud.

“El cuerpo comienza a consumir su propio músculo y esto ocurre de forma más precoz si no hay actividad física”, advirtió.

Tags
EjerciciosSalud cardiovascularEntrenamiento personal
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: