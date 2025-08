Diagnóstico devastador: pequeñas señales comenzaron a empeorar hasta que conoció la enfermedad que padece

“Al principio, sentí rabia y mucha frustración. Me hizo sentir aislada. Aun así, el diagnóstico trajo cierto alivio. Me estaba volviendo loca tratando de entender qué estaba mal. No podía mantener mis amistades. Estaba al borde del colapso y había perdido la capacidad de comunicarme con la persona que me había sostenido sobre sus brazos durante 23 años”, comentó la joven en un artículo en Women´s Health.