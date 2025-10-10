Las 7 estrategias para mantener en balance tu salud emocional

El aumento en el costo de vida, la falta de servicios básicos, la seguridad alimentaria, la crisis gubernamental, la violencia, las presiones laborales y la incertidumbre con la que muchos se levantan el día a día, sumando y restando para cuadrar el mes, entre tantas otras situaciones que nos impactan a nivel personal y colectivo, es posible que pongan a tambalear nuestra salud emocional.

“De acuerdo al contexto histórico en el que nos encontramos, en nuestra realidad de vida, estamos enfrentando diferentes cambios a través de nuestras relaciones sociales. Esto lo vemos comúnmente en las dificultades y problemas sociales que tenemos en nuestra sociedad y los cambios socioeconómicos, que son increíbles”, expresó Angelivette Rosa Maldonado, profesora de la Universidad Albizu, recinto de San Juan,

Asimismo, señaló que eventos significativos, como lo fueron el huracán María, los terremotos, la pandemia, así como dificultad y limitación o acceso con los servicios necesarios para vivir, como por ejemplo las dificultades que hay en la energía eléctrica en el país, definitivamente tienen un impacto, que interfiere con nuestra salud mental y a la vez en la salud física del individuo, porque “una cosa impacta a la otra”.

PUBLICIDAD

Así como cuidamos nuestra salud física, la psicóloga exhorta a también prestar atención a lo que es la salud mental, sin necesariamente esperar a sentirnos en una angustia constante o desestabilizados emocionalmente.

“De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, en las investigaciones sugerentes de los comportamientos y hábitos de un estilo de vida saludable, podemos ver la salud mental y el bienestar porque esto tiene un impacto también en la salud física”, expresó la psicóloga.

Para lograr un anhelado balance ante los desafíos diarios, Rosa Maldonado, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre, ofrece algunas recomendaciones:

Actividad física: Lleva a cabo cualquier actividad física, moderada o intensa, de forma regular, entre ellas: caminar a paso ligero, ejercicios de calistenia, baile aeróbico, trotar, levantamiento de pesas, ejecicios en el gua, actividades al aire libre y realizar tareas en el hogar o en el jardín. Nutrición: Mantén hábitos alimenticios saludables. En caso de tener dificultades con tu alimentación, es necesario buscar asistiencia con un profesional especialista en nutrición, que pueda establecerte un plan de tratamiento para cuidar lo que consumes. Atención plena o mindfulness: Lleva a cabo prácticas de ejercicios de respiración y de conciencia o atención plena. Observa esos pensamientos recurrentes y luego suéltalos para reenfocar en el momento presente. Dormir: Mantén hábitos saludables del sueño, que puedas descansar de 7 a 8 horas. Al momento que identificar que es hora de dormir, evita la utilización del celular pues afecta negativamente al cerebro al inhibir la producción de melatonina, debido a la luz azul de la pantalla, lo que altera el ritmo circadiano y dificultad de conciliar el sueño. Conexiones sociales: Establece o conecta con otras personas. Los vínculos con los demás pueden tener efectos importantes en nuestra salud, ya sea con parejas románticas, familiares, amigos, vecinos u otros, las conexiones sociales pueden influir en nuestra biología y nuestro bienestar. Evitar el consumo de sustancias: Consumir algunas sustancias puedan afectar nuestro organismo, entre ellos el alcohol, el tabaco, y otras que son ilícitas. Cabe recordar que las drogas modifican el cerebro, lo que puede causar adicción y otros problemas graves. Identifica tus emociones: Reconoce cuándo necesitas acudir a atender tu salud mental. Señales de tristeza persistente, preocupación constante, cambios de humor repentinos, dificultad para concentrarte, aislamiento social, pérdida de interés en algún punto particular como los estudios o responsabilidades, y otras dificultades asociadas a cómo podemos establecer relaciones con otras personas.

“Si algunas de las señales antes mencionadas están afectando significativamente en tu diario vivir, pues es importante que puedas acudir a recibir servicios con un especialista de la salud mental, y que pueda haber una evaluación inicial para establecer un plan de acción o un plan de tratamiento. Si la persona identifica que tiene pensamientos perturbadores, cambios en conducta significativos y dificultades relacionadas con otras personas, es importante que pueda acudir a una evaluación”, señaló.

Al mismo tiempo, destacó que las clínicas de la Albizu, ubicadas en diferentes pueblos, ofrecen servicios psicológicos a bajo costo, como la Clínica Albizu Servicio, ubicada en la calle Tanca en San Juan, en el 787-725-6500, la clínica de la Albizu en Caguas en el 787-653-8833, y la clínica Albizu en Mayagüez, en el 787-838-7272.

“A medida que nosotros cuidamos nuestra salud mental, esta ayuda y contribuye a nuestro bienestar y salud física. Esto ha sido consolidado a través de las diferentes investigaciones y es algo que se continúa estudiando. Hacemos un llamado como profesionales de la salud mental a que si identificas cambios significativos como los antes mencionados, pueda tomar la iniciativa de asistir, de orientarse a todos los servicios psicológicos y ser evaluado”, reiteró.

PUBLICIDAD