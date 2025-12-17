Levantan venta de postales navideñas en favor de la salud de la joven Alison Montalvo de León
El arte y el amor se unen como parte de la campaña “Todo por Alison”
17 de diciembre de 2025 - 12:49 PM
Una campaña urgente se lleva a cabo por la salud de la joven Alison Montalvo de León, paciente de encefalomielitis miálgica y sensibilidad química múltiple, ambas en etapa severa.
Al presente, Alison pasa los días en su cuarto al no contar con el ambiente y las adaptaciones necesarias, por lo que Sara de León, quien es su madre y cuidadora, decidió buscar ayuda a raíz de que su hija se encuentra en una carrera contra el reloj.
Alison, antes de su diagnóstico era una adolescente energética y vivaracha que a los 13 años, practicaba judo, deporte en el que representaba a Puerto Rico en competencias internacionales, además de ser flautista.
Para poder mejorar su calidad de vida y surgió una iniciativa, que nace como parte de la campaña Todo Por Alison, que consta del desarrollo del proyecto Postales, Arte y Amor, una colección de postales inspiradas en la Navidad boricua, creadas por esta joven y su hermana Grace, en una colaboración artística que convierten el arte y la tradición en apoyo directo a la salud de Alison.
Cabe destacar que Alison es una artista autodidacta, que debido a sus condiciones de salud y la limitada energía con la que cuenta, crea arte desde su cuarto cada vez que su cuerpo se lo permite.
El proyecto cuenta con el apoyo de Island Wide para la distribución y Farmacia Caridad para los puntos donde estarán disponible las postales, por lo que recaban la ayuda de la ciudadanía con la compra de estas.
“Con esta iniciativa navideña, buscamos continuar acercándonos a la meta para lograr las recomendaciones y adaptaciones que Alison necesita para mejorar su salud y su calidad de vida”, se señaló.
