El coquito de Puerto Rico se corona como el mejor cóctel del mundo

¡El sabor boricua es reconocido a nivel mundial! El tradicional coquito se alzó con el primer lugar del “Top 100 Alcoholic Mixed Drinks in the World”, publicado por el portal internacional Taste Atlas el pasado lunes.

El coquito de Puerto Rico es una de las bebidas alcohólicas distintivas de la cultura boricua, especialmente durante la época navideña, que ha quedado posicionado como embajador de nuestra gastronomía, al superar a la sangría de espana, el Mojito cubano y el Pisco Sour peruano.

La reconocida guía digital para viajeros que quieran probar lo mejor de la comida internacional describió al coquito como “un cóctel tradicional similar al ponche de huevo. Se prepara y se consume típicamente durante la época navideña. Se elabora con una combinación de leche de coco, ron, leche condensada y vainilla, aunque cada familia tiene su propia versión”.

Asimismo, indica cómo preparar esta bebida con rico aroma y textura, que seduce los paladares más allá de nuestra isla.

“Se deben mezclar todos los ingredientes, enfriar y servir en vasos pequeños. Se recomienda decorar el coquito con nuez moscada. El nombre de esta bebida significa coco pequeño. En Cuba, se sirve con bolas de helado de coco, mientras que en España se sirve con turrón”, se informó.

Anualmente, la plataforma publica listas de los mejores cócteles del mundo, según sus criterios, que se dividen por regiones.