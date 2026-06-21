Si eres de los que disfrutan los deportes, especialmente durante los grandes eventos, seguramente verás varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Es posible que, en algún momento de las próximas semanas, hasta la gran final del 19 de julio, invites a amistades o familiares a tu casa, o seas tú quien visite la de ellos para compartir la emoción del torneo. Con esto en mente, el mixólogo puertorriqueño Kenny Méndez creó cinco recetas de cócteles ideales para celebrar este evento con estilo y sabor.