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prima:Brinda por el fútbol: 5 cócteles inspirados en la Copa Mundial de la FIFA

Desde México hasta Inglaterra, cada cóctel rinde homenaje a la cultura de cada país con presentaciones creativas y sabores complejos

21 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Elaboración de cócteles inspirados en el Mundial de Fútbol 2026 con el bartender Kenny Méndez. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Si eres de los que disfrutan los deportes, especialmente durante los grandes eventos, seguramente verás varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Es posible que, en algún momento de las próximas semanas, hasta la gran final del 19 de julio, invites a amistades o familiares a tu casa, o seas tú quien visite la de ellos para compartir la emoción del torneo. Con esto en mente, el mixólogo puertorriqueño Kenny Méndez creó cinco recetas de cócteles ideales para celebrar este evento con estilo y sabor.

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