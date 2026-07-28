BBQ & Brews 2026 apuesta por la colaboración en su tercera edición

La tercera edición de BBQ & Brews llegará el próximo 1 de agosto al Jardín Botánico y Cultural de Caguas con una propuesta ampliada que combinará barbacoa, cerveza artesanal y experiencias educativas para los miles de asistentes que esperan recibir este año.

Según Humberto Torres, embajador del evento, el cambio de sede permitirá duplicar la oferta de estaciones de comida y cerveza, además de brindar un espacio más amplio para el público y los participantes.

“Venimos con mucha más experiencia. El Jardín Botánico es un espacio que enamora desde que llegas y nos permite crecer tanto en oferta gastronómica como en cervezas”, explicó Torres en entrevista con El Nuevo Día.

BBQ & Brews 2026 (Suministrada)

Este año, además del recorrido gastronómico, el festival incorpora charlas, demostraciones culinarias y talleres dirigidos a quienes desean conocer más sobre las técnicas de la barbacoa y el mundo de la cerveza artesanal. Entre las novedades se encuentran demostraciones de la Academia del Humo sobre técnicas básicas de BBQ, así como charlas educativas sobre cerveza incluidas con la entrada al evento y sujetas a disponibilidad de espacio. Torres indicó que incorporar la educación es parte fundamental para que el evento evolucione: “La idea es seguir creciendo. El año pasado añadimos una galería de arte y fotografías, este año entendimos que era momento de crecer hacia la educación. Queremos que la gente aprenda sobre cocina, cerveza y nuevas experiencias”, señaló.

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El festival reunirá a pitmasters y chefs que marcan su identidad en la cocina del BBQ, fusionando técnicas tradicionales con ingredientes y sazones puertorriqueños. Para Torres, mejor conocido en las redes sociales como El Beer Belly, esa diversidad permite que cada propuesta tenga un perfil de sabor distinto, desde los tiempos de cocción hasta las salsas elaboradas desde cero y los acompañantes de inspiración criolla.

En el área de bebidas participarán alrededor de 15 espacios dedicados a la cerveza, incluyendo cervecerías como: Santurce Brewery, Cervecería El Callejón, Boquerón Brewing y Rincón Beer Company, además de distribuidores que ofrecerán etiquetas internacionales provenientes de países como Bélgica, Italia y Estados Unidos.

La programación también incluirá colaboraciones exclusivas entre cervecerías y chefs, con preparaciones creadas para el evento, entre ellas recetas elaboradas con cerveza y postres inspirados en esta bebida. Los asistentes tendrán además acceso a una guía de maridaje diseñada para recomendar qué cerveza marida mejor con cada propuesta gastronómica.

Más allá de la experiencia culinaria, Torres considera que el festival representa una vitrina para pequeños productores y negocios locales, al reunir miles personas en un mismo espacio y acercar al público propuestas que, en la mayoría de los casos, se encuentran fuera del área metropolitana.

El embajador y coproductor del evento también destacó el momento que vive la gastronomía puertorriqueña y sostuvo que el crecimiento de la industria dependerá de mantener la colaboración entre chefs, productores y emprendedores. “Creo que todavía estamos en crecimiento. Tenemos mucho más por dar, he visto muchos chefs recientemente que han estado haciendo eventos en sus restaurantes invitando a otros chef también puertorriqueños. Ese tipo de colaboraciones entre chefs es lo que pienso que va a mantener esa industria creciendo y que se están dando cuenta que aquí hay competencia”, expresó.

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