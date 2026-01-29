Crean recetario boricua inspirado en el Super Bowl de Bad Bunny

Mientras Bad Bunny se prepara para hacer historia al encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer artista en presentar un show completamente en español, un colectivo de destacados chefs y mixólogos puertorriqueños se unió para crear un recetario digital con sabor puertorriqueño.

La iniciativa culinaria digital, “Super Bowl con Sabor Boricua” invita al público a vivir el evento deportivo con un giro auténticamente puertorriqueño, a través de un recetario digital gratuito y una serie de videos protagonizados por reconocidos talentos culinarios locales.

Las recetas y cócteles —inspirados en la cocina puertorriqueña y pensados para compartir— estarán disponibles en múltiples plataformas de redes sociales, llevando el sabor de la isla a hogares en Puerto Rico y la diáspora.

“Cada año, durante el Super Bowl se consumen un promedio de 1,500 millones de alitas a nivel nacional. Nos unimos con la idea de elevar esa experiencia y demostrar que la cocina puertorriqueña tiene todo para brillar en este escenario global, con mucho sazón boricua, orgullo y recetas fáciles de preparar para compartir”, destacó el chef Xavier Pacheco.

El proyecto fue grabado en el restaurante BACOA, en Juncos, y cuenta con la participación de los chefs Natalia Vallejo, Xavier Pacheco, Raúl Correa, René Marichal, Carlos Portela y Nasha Fondeur, junto a los mixólogos Leslie Cofresí y Natasha Sofía.

La chef Natalia Vallejo. (Suministrada)

De forma voluntaria, los participantes presentan recetas y cócteles en formato digital, acompañados de videos explicativos y un recetario descargable, diseñado para que cualquier persona pueda recrear estos sabores en casa. La casa productora La Mafia, Puerto Rico bajo la dirección y curaduría de Rafael “Rafi” Ruíz Mederos, estuvo a cargo de la filmación de todas las recetas. La conceptualización y el diseño creativo estuvo a cargo de Karen Garnik, APR, Fellow PRSA y la agencia Global Vision Marketing & Communications.

“Super Bowl con Sabor Boricua” celebra la cultura puertorriqueña en un momento histórico en el que la música, el idioma y la identidad de Puerto Rico se colocan en el centro de una de las plataformas más vistas del mundo. Es una invitación a celebrar quiénes somos, desde la cocina, la mesa y el compartir nuestra cocina para el mundo con orgullo Boricua

El contenido se publicará a partir del 29 de enero y culminará el domingo del Super Bowl, el 9 de febrero de 2026, con distribución en diversas redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación en Puerto Rico y la diáspora. Telemundo Puerto Rico apoyó el proyecto, dado que el canal, así como la cadena NBC estarán a cargo de la transmisión del Super Bowl LX el 8 de febrero.

“Super Bowl con Sabor Boricua es mucho más que un recetario digital: es una plataforma cultural que proyecta el talento culinario de Puerto Rico en un escenario global, conectando a la Isla y a la diáspora a través de sabores que cuentan quiénes somos. En un momento histórico donde el idioma y la identidad puertorriqueña ocupan el centro del entretenimiento mundial, este proyecto eleva nuestra gastronomía como un símbolo de orgullo, creatividad y herencia, demostrando que lo boricua también se celebra —y se comparte— desde la mesa para el mundo”, destacó Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico.

El proyecto es sin fines de lucro y las aportaciones recibidas están dirigidas exclusivamente para cubrir los gastos de producción y promoción del proyecto Super Bowl con Sabor Boricua.

El remanente se destinará a un fondo para la organización sin fines de lucro A La Cena, cuya misión es investigar, documentar, preservar y compartir los estudios y las prácticas de las artes culinarias puertorriqueñas y caribeñas.