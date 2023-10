El chef Michael Chiarello, conocido por sus restaurantes californianos de inspiración italiana, ganador de un premio Emmy al mejor presentador por “Easy Entertaining With Michael Chiarello” y figura en “Top Chef” y “Top Chef Masters” de Bravo, ha muerto. Tenía 61 años.

Chiarello falleció el viernes en el Queen of the Valley Medical Center de Napa debido a una reacción alérgica que le provocó un “shock” anafiláctico, según el Gruppo Chiarello. Chiarello estuvo ingresado en el hospital la semana pasada para recibir tratamiento por la reacción alérgica y hasta el momento, no se han facilitado detalles sobre cómo se produjo la reacción alérgica.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido patriarca Michael. Su brillantez culinaria, su creatividad sin límites y su inquebrantable compromiso con la familia eran la esencia de su ser”, se señaló en un comunicado.

Chiarello, licenciado por el Culinary Institute of America de Nueva York, abrió su primer restaurante con solo 22 años: Toby’s, en Miami. Posteriormente abrió varios restaurantes en el Napa Valley y San Francisco, entre ellos Tra Vigne Restaurant, Coqueta, Ottimo y Bottega. También fue propietario de Chiarello Family Vineyards en Yountville, California.

Bottega fue nombrado Mejor Restaurante Revelación por Zagat en 2008 y fue seleccionado como uno de los mejores restaurantes nuevos de Estados Unidos tanto por Forbes como por Esquire.

En 1985, la revista Food & Wine nombró a Chiarello Chef del Año y en 1995 recibió el premio Chef del Año del Culinary Institute of America. En 2011, participó en el concurso “Next Iron Chef” de Food Network, en “Supermarket Superstar” de Lifetime y fue juez en “Chopped”. Fue nombrado Chef del Año de la revista Esquire en 2013.

En 2016, Chiarello fue acusado de acoso sexual por dos antiguas empleadas de Coqueta. Las demandas presentadas se resolvieron al año siguiente.

Entre sus libros destacan “LiveFire Cookbook”, “The Tra Vigne Cookbook”, “Michael Chiarello’s Bottega”, “Michael Chiarello’s Casual Cooking”, “Napa Stories” y “Flavored Vinegars”.

Le sobreviven su esposa, Eileen, y cuatro hijos.

“En su memoria, les pedimos que se unan a nosotros para celebrar su extraordinario viaje y el increíble impacto que tuvo en el mundo de la comida, el vino y la familia, invitándoles a compartir una comida con su familia y amigos para recordarnos a todos que los lazos forjados durante una comida se encuentran entre los tesoros más preciados de la vida”, concluyó el Gruppo Chiarello.