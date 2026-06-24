La Central by Mario Pagán celebra en grande cinco años de sabor y experiencias

En medio del movimiento constante de Distrito T-Mobile, hay espacios que se convierten en punto de encuentro para celebrar, saborear y recordar. Uno de ellos es La Central by Mario Pagán, que este mes marca su quinto aniversario apostando a lo que mejor sabe hacer: crear experiencias que van más allá de la mesa y el bar.

Para conmemorar esta trayectoria, el restaurante ha diseñado una serie de eventos que combinan mixología, gastronomía y propuestas exclusivas desde este jueves, 25 de junio de 2026, hasta finales de mes. Bajo el concepto de “La Central Social Club”, la celebración inicia con una colaboración especial entre el reconocido mixólogo Roberto Berdecía y Ron del Barrilito, seguida por una propuesta culinaria del chef José Cruz Prieto. Más que actividades puntuales, se trata de un recorrido por la evolución del espacio, honrando su pasado mientras mira hacia el futuro.

La apertura será este jueves, 25 de julio de 2026, a partir de las 6:30 p.m., con una velada dedicada a la coctelería. Durante la noche, Berdecía presentará cuatro cócteles inspirados en la cultura puertorriqueña, la tradición del ron y tendencias modernas, disponibles exclusivamente esa noche a $15 cada uno. Entre las opciones destacan “Café del Barrio”, un homenaje al café puertorriqueño; “Paraíso Perdido”, con un giro tropical; “Barrel Aged 1797”, inspirado en la Hacienda Santa Ana; y “Red Leaf”, una alternativa refrescante con el ron como protagonista.

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Menú especial

La celebración continúa del 26 al 28 de junio de 2026 con un menú especial diseñado por el chef José Cruz Prieto, disponible durante todo el fin de semana. Esta propuesta busca rendir tributo a los sabores que han definido la identidad del restaurante a lo largo de los años.

“Quiero que este fin de semana transporte a nuestros comensales a través de nuestros platos icónicos. El fuego ha sido parte esencial de nuestra identidad desde el primer día; cocinamos con leña y carbón, y esa esencia es la que distingue cada plato”, expresó Cruz Prieto. “Con esta selección buscamos celebrar los sabores, las historias y los momentos que han marcado nuestro camino y la experiencia de quienes nos han acompañado durante estos años”.

Sus palabras conectan con la esencia de la celebración, que no solo mira hacia adelante, sino que también reconoce el recorrido del restaurante. En esa misma línea, el chef Mario Pagán destacó el crecimiento del concepto a lo largo del tiempo.

“Ver cómo este concepto ha evolucionado, manteniéndose fiel a sus raíces mientras continúa creando nuevas experiencias para nuestros invitados, es motivo de gran orgullo”, expresó el experimentado chef Pagán. “Estos eventos son un agradecimiento a todos los que han sido parte de nuestra historia y una invitación a seguir construyendo los próximos capítulos junto a nosotros”.

“La Central Social Club”

Por otro lado, la propuesta se extiende durante todo el mes a través de “La Central Social Club”, un programa enfocado en ofrecer experiencias exclusivas. Como parte de la celebración, los comensales podrán disfrutar de una selección de cócteles con Ron del Barrilito a precio especial de lunes a jueves, entre 5:00 p.m. y 7:30 p.m. Aunque el Social Club es usualmente por invitación, este mes las personas interesadas podrán acceder registrándose a través de OpenTable.

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Según se mencionó en un comunicado de prensa, detrás de cada detalle también hay un equipo que ha sido clave en este recorrido. “Nada de esto sería posible sin nuestro equipo y sin las personas que nos han acompañado y apoyado a lo largo del camino, especialmente nuestros clientes, quienes han compartido con nosotros momentos, celebraciones y recuerdos que hoy forman parte de nuestra historia”, añadió Emmanuel Quiñones, gerente general del restaurante.

Esta celebración también se integra al crecimiento del propio Distrito T-Mobile como destino gastronómico y de entretenimiento. “La trayectoria de La Central by Mario Pagán refleja nuestro compromiso con la excelencia gastronómica en Puerto Rico; consolidándose como uno de los conceptos gastronómicos más reconocidos del país”, destacó Christian Nieves, gerente general de Distrito T-Mobile. “Con este evento especial uno de los primeros restaurantes en abrir sus puertas en el principal destino de entretenimiento en Puerto Rico, da paso a las experiencias que formaran parte de nuestra celebración del quinto aniversario en los próximos meses”.