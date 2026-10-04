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STK San Juan tendrá 7 días de celebración por su séptimo aniversario

La celebración comienza el 11 de octubre y culminará el sábado 17 con música, coctelería, entretenimiento y siete años de Vibe Dining

4 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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STK San Juan celebrará su séptimo aniversario con un menú especial que estará disponible del 11-17 de octubre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

STK San Juan celebra 7 años de sabor, música y noches que han hecho del ‘steakhouse’ uno de los lugares reconocidos de Condado. La fiesta será el sábado 17 de octubre, desde las 4:00 pm, en una noche dedicada a la buena fortuna, la prosperidad y al “Vibe Dining” que destaca al restaurante.

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Durante la celebración, los invitados podrán probar el menú Lucky Bites, disponible durante el Happy Hour, de 4:30 a 6:00 de la tarde. La música será por un DJ en vivo, acompañada de entretenimiento, sorpresas y cócteles especiales de aniversario.

Como parte de la celebración, STK San Juan presentará ofertas y promociones diarias a partir del domingo 11 de octubre. La primera será el lanzamiento del Anniversary Special Menu, un menú especial que estará disponible durante toda la semana.

El menú incluye opciones como el 7 Board, que reúne ensalada de pulpo, tacos de halibut, blinis de salmón y caviar, además de pinchos de wagyu; el 7 Oysters Flight, con diferentes preparaciones de ostras; y las 7 Lamb Chops, servidas sobre puré de zanahoria y trufas con reducción de vino de Oporto. La oferta también incluye postres y una selección de cócteles como parte de la celebración.

Durante los días previos al aniversario, el restaurante continuará anunciando nuevas ofertas de celebración. STK San Juan está localizado en la Avenida Ashford en Condado. Se recomienda reservar a través de STK Anniversary Open Table.

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CondadoRestaurantesAniversariococtelGastronomía
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