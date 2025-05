Así nació “Eight & Bob”: El perfume con el que John F. Kennedy conquistó al mundo

“Con una historia única que la distingue en el universo de la perfumería de nicho, The Original, la fragancia utilizada por los Kennedy así como las otras que componen las diversas colecciones, están elaboradas con los ingredientes más nobles, reflejo del savoir-faire que nos define”, expresó en su visita a Puerto Rico, Alazne Urquijo, directora de experiencias de Latinoamérica de la casa española.

Según detalló, “Eight & Bob” no solo crea perfumes, sino que evoca una forma de vivir, un estilo de vida contemporáneo, cosmopolita y exigente, que refleja la elegancia innata de quienes aprecian la exclusividad sin ostentación.

“Cada fragancia se convierte en un detalle que expresa carácter, sensibilidad estética y una pasión por lo excepcional” explicó Carlos Avilés, empresario puertorriqueño, propietario de la perfumería boutique Temple of Oly en The Mall of San Juan. “Por eso, gracias a Prestige Brands, ofrecemos en la perfumería sus demás colecciones que incluyen la Colección Iconic con seis fragancias unisex, la Colección Annicke basados en la esposa, musa del perfumista, y Les Extraits, su colección más exclusiva, producto de la colaboración con los maestros perfumeros más prestigiosos”, abundó.