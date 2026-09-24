¿Es necesario cortarse el pelo después del verano?: Un estilista aclara el gran mito

El verano pone a prueba la salud del cabello y, con la vuelta a la rutina, también reaparece uno de los consejos de belleza más repetidos: hay que cortarse el pelo para sanearlo. Sin embargo, los especialistas matizan esta afirmación. Pasar por la peluquería puede ser recomendable, pero no siempre es imprescindible.

El estado de la fibra capilar, los cuidados previos y la protección durante las vacaciones son factores mucho más determinantes que el calendario, y así lo explica a Efe Jueandiegoteo, director de Juandiegoteo Hair Salon y embajador de Redken y Olistic y uno de los estilistas capilares más consolidados en España.

La radiación ultravioleta, el agua salada, el cloro de las piscinas y las altas temperaturas afectan a la fibra capilar. Los dermatólogos explican que la exposición continuada al sol degrada las proteínas del cabello y reduce su contenido en agua, mientras que la sal y el cloro favorecen la sequedad y el encrespamiento.

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El resultado suele traducirse en puntas abiertas, pérdida de brillo, mayor fragilidad y un cabello más áspero. A ello se suman otros factores propios de la estación, como los peinados tirantes, el uso frecuente de herramientas de calor antes de eventos estivales o el lavado más repetido, que también pueden alterar la cutícula si no se acompaña de una rutina adecuada de hidratación.

Jundiegoteo recomienda proteger el cabello del sol y aclararlo con agua dulce tras cada baño. Foto cedida por Jaime Ruil (María Muñoz Rivera)

¿Es obligatorio pasar por las tijeras?

“Es un consejo que se ha dicho de siempre, pero no es del todo cierto”, asegura Juandiegoteo. El estilista explica que el aspecto del cabello al finalizar el verano depende, en gran medida, de los cuidados que haya recibido durante los meses de mayor exposición solar.

“Si te cuidas el cabello antes, durante y post verano puedes lucir pelazo. Hay que ser constante en los cuidados del verano, cómo protegerlo del sol y agua de cloro y mar. Enjuagar con agua dulce, etcétera”, señala.

Así es como proteger el cabello con productos específicos frente a la radiación ultravioleta, aclararlo correctamente después de cada baño y reforzar la hidratación mediante mascarillas y acondicionadores nutritivos son consejos que se convierten en una guía imprescindible tras la época estival.

Cortar las puntas no significa cambiar de imagen

Cuando las puntas presentan roturas visibles, el corte ayuda a mejorar el aspecto general del cabello y evita que esas pequeñas fisuras continúen ascendiendo por la fibra. No obstante, eso no implica renunciar a la longitud conseguida durante meses.

“Lo más habitual al cortarse las puntas serían unos dos centímetros para equilibrar entre saneo y mantener el largo del cabello”, explica Juandiegoteo sobre la longitud mínima recomendable para sanear las puntas de forma adecuada.

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Cortar las puntas no acelera el crecimiento del cabello, pero ayuda a evitar que se rompa. Foto cedida por Studio Hair Pro (María Muñoz Rivera)

La cantidad, no obstante, dependerá del estado de cada melena. Un cabello muy deteriorado por decoloraciones o herramientas de calor puede necesitar un corte mayor, mientras que otro bien cuidado apenas requerirá un ligero saneamiento.

El gran mito: cortar el pelo no hace que crezca más

Pocas creencias de belleza están tan extendidas como la idea de que cortarse el pelo acelera su crecimiento. Juandiegoteo lo resume de forma sencilla: “El corte de puntas no acelera el crecimiento. Pero sí influye en que crezca sano, estable y evitamos que se partan las puntas; así crece más entero”.

Las redes sociales han reavivado este debate durante los últimos años, pero el cabello nace en el folículo piloso, situado en el cuero cabelludo, por lo que las puntas no intervienen en la velocidad de crecimiento.

Es decir, el cabello no crece más deprisa después de un corte, pero al romperse menos conserva mejor su longitud y transmite la sensación de crecer con mayor rapidez.

¿Y si no queremos cortar?

Hay personas que no desean perder ni un centímetro de melena. En esos casos, la estrategia debe centrarse en la prevención y la reparación.

“Si no se quiere cortar el cabello, el truco es prevenirlo con hidrataciones, protectores capilares frente al sol y evitar las herramientas de calor. Y aplicar sérum”, recomienda el estilista.

Los especialistas añaden que las mascarillas reparadoras, los aceites nutritivos y los tratamientos ricos en proteínas pueden ayudar a mejorar temporalmente la apariencia de la fibra dañada, aunque recuerdan que ninguna fórmula es capaz de reconstruir de forma permanente una punta abierta. Por ello, la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz.

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Cada cuánto tiempo conviene cortar el cabello

Más que una fecha concreta, los peluqueros hablan de observar el estado de la melena.

“No existe un momento óptimo”, afirma Juandiegoteo. “Pero sí que es recomendable cortarlo cada dos y cuatro meses; habría que estudiar cada caso concreto”.

La hidratación y los protectores capilares son aliados para mantener la fibra en buen estado durante el verano. Foto cedida por SKW (KAROLINA GRABOWSKA)

El intervalo dependerá de múltiples factores: el tipo de cabello, los procesos químicos, el uso de herramientas térmicas o el objetivo de cada persona. Quienes buscan mantener un corte estructurado suelen acudir con mayor frecuencia a la peluquería, mientras que las melenas largas pueden espaciar más las visitas si las puntas permanecen sanas.

El regreso de las vacaciones suele convertirse en el momento elegido para renovar el cabello. Sin embargo, los expertos insisten en que la verdadera diferencia no la marca un corte puntual, sino la suma de pequeños gestos mantenidos durante todo el año.

Proteger la fibra frente al sol, aclararla tras cada baño, mantener una buena hidratación y reducir el uso de herramientas de calor son hábitos que permiten llegar al final del verano con un cabello mucho más resistente.