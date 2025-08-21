Michael Malul activa su universo de fragancias en Puerto Rico

La casa de perfumería Michael Malul anunció una activación especial de marca en Puerto Rico, en colaboración con JCPenney, que permitirá a los clientes descubrir una selección exclusiva de sus fragancias más vendidas.

“Puerto Rico es un mercado vibrante y expresivo, y estamos entusiasmados de llevar esta colección curada de fragancias a los compradores de JCPenney en toda la isla”, señaló en un comunicado Hanan Malul, propietario y CEO de la firma estadounidense.

La propuesta reúne siete creaciones desarrolladas por perfumistas de renombre internacional, cada una con un carácter distinto. Entre ellas figura Citizen Jack Absolute, de Roger Howell, que mezcla bergamota fresca y piña con un fondo de almizcle; así como Ocean Noir, también de Howell, de perfil acuático con notas amaderadas. Clement Gavarry aporta un giro más juvenil con Koret Sparkle, dominada por acordes florales y cítricos.

El catálogo femenino incluye Sangria+Saffron, de Gwen Gonzalez, que combina frutas jugosas con un matiz cálido de azafrán y ámbar; y Vanilla+Crème, de Elodie Durande, centrada en la vainilla cremosa, la flor de almendro y el jazmín. A ellas se suma Latte+Nectar, de Doug Falcone, inspirada en la sensación reconfortante de una mañana tranquila. La colección se completa con Koret Black Tie, de Frank Voelkl, que armoniza bergamota, pachulí y cedro.