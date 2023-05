La deshidratación y la resequedad de la piel son dos términos que tienden a confundirse, pues mucha gente piensa que se trata de un mismo problema cuando no es así.

La esteticista Andrea Nogueras señala que la deshidratación se trata de un desbalance de agua y aceite en la piel, mientras que la resequedad se refiere al tipo de piel seca que generalmente está con la falta de aceites, algo relacionado con la genética.

Una piel deshidratada muestra signos tales como cansancio, resequedad, tirantez, sensibilidad, pérdida de luminosidad, poros agrandados y signos de envejecimiento prematuro, entre otros.

En la deshidratación de la piel inciden factores tales como el medioambiente, una pobre rutina de cuidado de la piel, la falta de sueño, la mala alimentación, si la persona fuma o consume alcohol en exceso.

Con un cambio en el estilo de vida, la rigurosidad de una rutina de cuidado en casa que incluya humectantes que ayuden a devolverle el balance a la piel y la ayuda de tratamientos específicos por parte de un profesional de la estética, es posible ver cambios significativos cuando se logra el balance ideal y se puede revertir el problema.

Cuando se trata de resequedad o piel seca, hay que tomar en cuenta que las glándulas sebáceas no producen la suficiente grasa para mantenerla hidratada y a eso se suma que, a medida que el organismo va envejeciendo, el problema se va agravando. Por eso, es recomendable comenzar cuanto antes a utilizar productos que contengan “ingredientes altamente humectantes”.

Los productos para limpiar una piel seca o reseca no deben ser abrasivos y las cremas deben tener los ingredientes humectantes que ayuden a darle mayor lubricación a la piel y que tengan la función de crear una barrera que no deja salir nada de la piel. Estos productos deben contener ácido hialurónico, ceramidas, colágeno, ácido láctico, antioxidantes y vitaminas A, B, C, D, E y H, entre otros.

Recuerda que siempre que notes cambios en la piel es importante consultar con un experto en su cuidado, ya sea un profesional en el campo de la estética o de la dermatología.