“Educar salva”: L’Oréal lanza StandUp contra el acoso callejero en Puerto Rico

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, L’Oréal Paris, en alianza con la organización internacional Right To Be, lanzó en Puerto Rico la iniciativa “StandUp contra el Acoso Callejero”, un programa educativo diseñado para capacitar a víctimas y testigos sobre cómo intervenir de manera segura ante situaciones de acoso en espacios públicos.

“Educar salva y previene. StandUp invita a que cada persona se convierta en apoyo para quienes enfrentan acoso en las calles”, explicó Isabel Menéndez, gerente de marca de L’Oréal Paris para Puerto Rico y el Caribe.

Estudios globales indican que ocho de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de acoso, mientras que el 76% de las personas ha presenciado incidentes en la vía pública. Frente a esta realidad, StandUp busca ofrecer herramientas prácticas y claras para actuar sin exponerse a riesgos.

El programa se centra en el método de las 5D, un conjunto de estrategias para intervenir de forma segura:

Distraer : interrumpir la situación creando una distracción social.

: interrumpir la situación creando una distracción social. Delegar : solicitar ayuda a una figura de autoridad cercana.

: solicitar ayuda a una figura de autoridad cercana. Documentar : registrar lo ocurrido de manera segura y entregar la evidencia solo a la víctima.

: registrar lo ocurrido de manera segura y entregar la evidencia solo a la víctima. Dar asistencia : brindar apoyo emocional.

: brindar apoyo emocional. Dirigir: verbalizar el desacuerdo como último recurso, sin exponerse al peligro.

El adiestramiento virtual es gratuito y puede completarse en pocos minutos a través de www.standup-caribe.com. Desde su lanzamiento global en 2020, más de 3.4 millones de personas en 44 países han sido capacitadas mediante esta metodología, superando la meta de 3 millones de participantes prevista para finales de 2024.

