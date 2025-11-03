Maquillaje otoñal: colores tierra, delineados retro y piel radiante

Este otoño llega con una paleta de colores más suaves, texturas naturales y un toque de brillo sutil.

Conversamos con el maquillista Carlos Marrero, quien nos detalló las tendencias de esta temporada que combinan la sofisticación con la frescura, apostando por looks que realzan la belleza natural y y armonizan con las propuestas de moda de la estación.

Tonalidades de otoño: tierra y coral

Carlos Marrero destaca que esta temporada los clásicos tonos tierra se mezclan con tonalidades suaves de coral y berry, dejando atrás los colores intensos y la rudeza típica del otoño. “No es el fall típico que busca esa rudeza de los árboles; esta vez las tonalidades son más suaves y un poco grisáceas”, explicó el experto.

Ojos minimalistas y delineado estratégico

Se alejan los ojos ahumados intensos. La tendencia apunta a sombra única y delineado en la punta del ojo, buscando alargar la mirada de manera sutil. “El graphic liner sigue vigente, pero como un detalle divertido y creativo más que como necesidad de definir completamente el ojo", especificó Marrero.

PUBLICIDAD

Labios con delineado sutil

Vuelve el estilo retro de los 90, con labios delineados en un marrón más oscuro en el borde, pero de forma delicada. “Todo lo vintage que está de vuelta en la ropa también vuelve al maquillaje”, señaló el make-up artist. El interior del labio se mantiene más claro, generando un efecto degradé que acompaña la estética noventosa y suave que se impone esta temporada.

Pestañas más naturales

Las pestañas extremadamente largas y dramáticas quedan para ocasiones especiales. Marrero señala que la tendencia ahora es minimalista, dejando respirar los ojos y priorizando la comodidad, mientras que el drama se reserva para eventos festivos de fin de año.

Brillo delicado

Los highlighters se aplican en pómulos, ojos y labios, con un efecto versátil y ligero. El blush disminuye su intensidad tras el verano, buscando un acabado natural que imite la coloración que la naturaleza otorga a la piel en otoño.

Labiales “nude” y “berry”

Los tonos nude siguen dominando, mientras los berry empiezan a subir en popularidad. Los rojos tradicionales quedan más relegados, dejando que los tonos cálidos acompañen la transición de la temporada con un look sofisticado y moderno.

Piel saludable y natural

Para Marrero, la base de cualquier maquillaje otoñal sigue siendo una piel saludable y luminosa. Menos producto, más cuidado: humectante, protector solar y maquillaje se combinan para lograr un acabado fresco y natural, reflejando que la verdadera tendencia es resaltar la belleza natural.

Tendencias en cabello