En solo varios días se darán a conocer las 10 ganadoras a la edición 2026 de Magacín Mujer del Año, un proceso que comienza con meses de anterioridad en el que se someten nominaciones de diversas mujeres puertorriqueñas de múltiples disciplinas, cuya entrega y logros inspiran y contribuyen hacia un futuro más prometedor.

El proyecto, que se gesta con el objetivo de destacar mujeres que dictan la pauta en distintas industrias, que hacen la diferencia y son agentes de cambio por su aportación al país, se celebra por cuarto año consecutivo.

Magacín Mujer del Año 2026: se acerca el momento Tras un riguroso proceso de selección, el equipo de Magacín de El Nuevo Día revela el nuevo grupo de mujeres que inspiran con su liderazgo en Puerto Rico.

“Cada nueva edición de Magacín Mujer del Año representa una oportunidad para reconocer a mujeres extraordinarias que, desde sus respectivas disciplinas, están dejando huella y contribuyendo a transformar su entorno. Este año no es la excepción. Contamos con un grupo de mujeres fenomenales, con historias de vida y trayectorias que merecen ser celebradas. Para nosotros, es un privilegio darles visibilidad y reconocer el impacto de lo que hacen”, expresó Leyra E. González, ediora de la revista Magacín y gerente del proyecto.

PUBLICIDAD

Para la selección, los distintos departamentos del equipo de la Redacción de El Nuevo nominan a un grupo de mujeres y luego se lleva a cabo un riguroso proceso de votación por jurado externo, compuesto por ocho personas, que tiene la palabra final.

Al igual que las ganadoras, el comité será revelado el próximo domingo, 29 noviembre en un sitio especial a través de las páginas digirals de Magacín en el El Nuevo Día.

En el podrán leer las las entrevistas que les fueron realizadas, así como las fotografías captadas, y todo el trabajo en equipo que se realizó tras bastidores.

Una de las novedades este año es que se ha unido la firma francesa de belleza Lancôme como uno de los auspiciadores que apoyan este proyecto. Acorde con su compromiso con la mujer que es empoderada, moderna, libre, segura de sí misma y que busca proyectar elegancia sin perder su autenticidad, hizo selección de lo que será la Mujer del Año Lancôme.

La firma Lancôme formó parte de la preparación de las ganadores durante la sesión de fotos. (Alberto Bartolomei)

“Me llena de orgullo formar parte de Mujer del Año, una iniciativa que celebra a mujeres que, desde distintos espacios, están dejando una huella y contribuyendo al crecimiento de Puerto Rico. Reconocer sus historias es también una manera de inspirar a otras mujeres y a las nuevas generaciones a creer en su potencial, perseguir sus metas y abrir camino para quienes vienen detrás”, aseveró Patricia Martínez Sánchez, Marketing Manager de Lancôme.

The Genesis Mall Experience en Plaza las Américas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La actividad cumbre, en la que todas serán galardonadas durante la primera semana de diciembre, regresará a lo que ha sido nuestra casa por los pasados años en The Genesis Mall Experience, de Genesis, principal auspiciador de la inicitativa junto a Reinhold Jewelers.

Las galardonadas lucieron accesorios de John Hardy de Reinhold Jewelers. (Alberto Bartolomei)

También se suman a la lista de patrocinadores el centro comercial Plaza las Américas.