Finalmente dieron el sí.Después de casi cinco años de relación, Miley Cyrus y Maxx Morandose casaron el pasado sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, en una ceremonia íntima que reunió a sus familiares y amigos más cercanos.

La cantante de 33 años y el baterista de 28 eligieron una residencia privada para celebrar su unión, en una jornada marcada por la emoción, los detalles románticos y un esperado reencuentro familiar.

“Fue una ceremonia muy hermosa. Miley estaba emocionada y un poco nerviosa antes de empezar”, reveló una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Según el testimonio, el momento de los votos fue especialmente conmovedor para la artista.

“No dejaba de sonreír entre lágrimas. Intentaba contenerse, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx”, reveló a People una fuente cercana a la pareja sobre la emoción de Cyrus durante la ceremonia.

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La celebración tuvo lugar junto a una piscina y bajo un arco decorado con flores blancas y velas.

Para la ocasión, Cyrus eligió un vestido de seda blanca de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, de mangas largas y espalda completamente descubierta, con una larga cola que se extendía sobre el suelo.

Para la ocasión, Cyrus eligió un vestido de seda blanca de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, de mangas largas y espalda completamente descubierta, con una larga cola que se extendía sobre el suelo. El novio también vistió de Saint Laurent (Suministrada/YSL)

Completó su look con zapatos blancos en punta y el pelo recogido de manera descontracturada, mientras que Morando lució un traje negro de la misma firma, con un pequeño adorno floral.

Los invitados, por su parte, asistieron vestidos de negro.

Según informó Vogue , la ceremonia estuvo a cargo de Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips y amigo y colaborador musical de la cantante.Un día después de dar el sí, Miley compartió en su cuenta deInstagram las primeras fotografías oficiales del casamiento.

La artista acompañó la publicación con una breve descripción:“M + M, 11.21.26”, en referencia a sus iniciales y a la fecha de la boda, y eligió musicalizarla con “Let’s Get Married”, una de sus canciones más recientes, que había interpretado junto a Morando durante un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en octubre.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la presencia de Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, los padres de la cantante, quienes asistieron a la ceremonia después de los conflictos y períodos de distanciamiento que atravesó la familia en los últimos años.

También estuvieron presentes su hermana menor,Noah Cyrus, y Dominic Purcell, actual marido de Tish.

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Entre los invitados se encontraban, además, la actriz Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray Cyrus, y su hijo Damian Hurley.Según otra fuente consultada por People, la reunión familiar tuvo un significado especial para la protagonista deHannah Montana.

El informante destacó que sus seres queridos querían que se sintiera acompañada y tuviera una boda inolvidable.