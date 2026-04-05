Desde la Ciudad del Oro a la Isla del Encanto: las joyas de Maison H. desembarcan en The Mall Of San Juan

Mucho antes de que existieran las fronteras modernas o los aviones que hoy acortan sus distancias, los navegantes de la Península Arábiga y el Golfo ya trazaban rutas marítimas que conectaban los tesoros de Asia Occidental con los puertos más lejanos. Oro, perlas, diamantes, piedras de colores y metales preciosos viajaban entre continentes asentando las bases del comercio de la alta joyería que serviría a la vez como un puente entre culturas.

Adelantando la línea de tiempo varios siglos hasta el presente, ese puente hoy une a Puerto Rico con la llamada ciudad del oro, Dubái, desde donde llegan piezas escultóricas de oro y diamantes con formas tan impredecibles que parecen en movimiento y diseños sofisticados que llevan la firma y cargan la esencia de Maison H. Jewels.

La casa fundanda en el 2001 por visionarios sudafricanos, y liderada por la diseñadora y fundadora Fatima Tayob, traerá desde el sábado, 11 de abril, una selección curada de sus colecciones a las vitrinas de LIDO Jewelers en The Mall Of San Juan, una decisión estratégica que pone a la isla como punto de encuentro entre tradición y modernidad.

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La casa fundada en 2001 trabaja con metales preciosos y diamantes (Suministrada)

“Puerto Rico se sintió instintivo. Hay un ritmo único en la isla, una energía refinada y vibrante que refleja el espíritu de Maison H. Queríamos encontrar un lugar que compartiera nuestra apreciación por la belleza, la individualidad y el diálogo entre culturas”, comentó Tayob en entrevista a Magacín.

Desde sus cimientos, la historia de Maison H. ha sido la de una exploración constante de la forma y el movimiento. “Maison H surgió de una rebelión silenciosa contra lo esperado. Queríamos crear joyas que se muevan, respiren y transmitan emoción. Nuestra intención siempre fue explorar la forma en movimiento”, detalló la creativa.

Las formas asimétricas son una característica fundamental de la firma de joyería (Suministrada)

Esas descripciones se sostienen y se materializan en las piezas de un amplio inventario que abarca delicados anillos asimétricos que se pliegan sobre los dedos como si flotaran, collares que se deslizan serpenteantes como una segunda piel sobre el cuello, pulseras ligeras que emanan el lujo inimitable de las piedras preciosas y aretes de diamantes que juegan con la luz.

“Nuestros diseños son escultóricos pero naturales, audaces pero íntimos. Cada pieza está concebida para interactuar con el cuerpo, nunca es estática, siempre evoluciona con el movimiento. Lo que distingue a Maison H es esta tensión: la precisión de la alta joyería equilibrada con una libertad orgánica casi instintiva. Es joyería que se siente más descubierta que construida”, remarcó Tayob al abundar sobre la visión que guía cada decisión y proceso creativo.

Esa artesanía impecable y atención al detalle también se manifiesta en la elección de materiales y en el cuidado con que cada superficie y piedra se integra al diseño de las joyas con pulso quirúrjico. “Trabajamos principalmente en oro de 18 quilates, tratado casi como un material vivo, moldeado en superficies que van desde acabados satinados suaves hasta expresiones texturizadas y orgánicas. Diamantes y piedras preciosas se seleccionan no solo por su calidad, sino por cómo interactúan con la forma, siempre en diálogo con el diseño”, abundó.

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Los diseños de las joyas emulan movimiento (Suministrada)

El debut en Puerto Rico permitirá a los conocedores descubrir la esencia de Maison H. a través de colecciones emblemáticas. “El debut está cuidadosamente curado (...) Presentamos piezas que encarnan movimiento e intimidad: diseños que se sienten cerca del cuerpo y evolucionan con él. Entre ellas, las colecciones inspiradas en el concepto de “segunda piel” son especialmente emblemáticas. Estas creaciones reflejan nuestra filosofía: joyería que no solo se lleva puesta, sino que se siente", agregó.