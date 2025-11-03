Opinión
3 de noviembre de 2025
83°bruma
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desmantelan red que robaba prendas de los almacenes de Versace para venderlas por internet

Se estima que la reventa de los bienes generó aproximadamente $1.4 millones

3 de noviembre de 2025 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Leggin”, cartera, pulsera y zapato estilo “pump”, de Versace. (Fotos: Rosario Fernández)
Una de las empleadas de Versace notó que justo cuando las prendas desaparecían del almacén, aparecían poco después en una plataforma de venta de artículos nuevos
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ocho personas están siendo investigadas y una ya ha sido detenida bajo la acusación de haber creado una red que durante cinco años robó prendas de la marca Versace de su almacén en Novara, en el norte de Italia, para venderlas después en plataformas de ventas online, lo que les reportó casi 1.4 millones de dólares.

RELACIONADAS

La investigación comenzó en 2024, cuando el responsable de seguridad del almacén de Versace en Novara —donde se guardan todas las prendas antes de ser enviadas a los minoristas de todo el mundo— acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de numerosas piezas, informó el diario La Stampa.

Una de las empleadas de Versace notó que justo cuando las prendas desaparecían del almacén, aparecían poco después en una plataforma de venta de artículos nuevos que aún no se distribuían en las tiendas oficiales, e incluso varios productos “prototipo”, a un precio al menos un 50 % inferior al valor de mercado.

De esta manera, se pudo identificar a tres italianos de 52, 34 y 26 años, residentes en la provincia y empleados de la multinacional de logística Gxo Logistics, quienes tenían acceso exclusivo al almacén y se encargaban de precintar los paquetes con cinta adhesiva de la marca.

Según la acusación, los tres trabajadores presuntamente robaron varios artículos durante el transporte y se los entregaron a un italiano de 28 años con antecedentes penales, considerado el cabecilla de la banda y quien fue detenido. El detenido revendía los artículos a través de plataformas en línea populares con la ayuda de otras personas que creaban cuentas falsas.

Se estima que la reventa de los bienes generó aproximadamente 1.4 millones de dólares, con pérdidas financieras para la prestigiosa casa de moda estimadas en más de 2.1 millones de dólares.

De acuerdo con La Stampa, los miembros de esta banda presumían en sus redes sociales con algunas de estas prendas y un alto nivel de vida. En el garaje de un familiar del detenido, la Policía encontró tres relojes de lujo y sobres con dinero en efectivo, mientras se investiga la compra de un coche valorado en unos 43,000 dólares y de una casa al contado, además de otros ingresos no justificados.

Uno de los empleados confesó: “Entraba al almacén durante mi hora de almuerzo porque estaba solo. Les sacaba fotos a las prendas. Se las enviaba al jefe y él elegía lo que quería. Le entregaba la ropa y me daba el 15 o el 20 % de las ventas. Llegué a ganar hasta 8,500 dólares al mes. Saldé mis deudas y me construí una villa con piscina. No nos pillaron, sobre todo porque teníamos cinta adhesiva de la marca Versace. Sacaba la ropa de las cajas, la metía en otra caja y la sellaba con cinta adhesiva”.

