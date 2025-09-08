Doja Cat se come un “lipstick” rojo en momento viral de los VMAs

La rapera estadounidense Doja Cat nunca pasa desapercibida, y la más reciente edición de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs, por sus siglas en inglés) no fue la excepción.

En su paso por la alfombra roja del evento que se celebró el domingo en el UBS Arena, en Nueva York, la artista de 29 años se convirtió en el centro de todas las miradas al protagonizar un inesperado momento frente a las cámaras mientras la fotografiaban.

No fue su estilismo, aunque extravagante, lo que llamó la atención de todos, sino su maquillaje... y no de la forma convencional. Luego de aplicarse un lápiz labial de color rojo brillante, Doja Cat sorprendió a todos al morder la barra del “lipstick”.

El suceso quedó captado por los fotógrafos y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La propia intérprete de “Say So” compartió en su cuenta de Instragram las imágenes del anecdótico momento y acumuló medio millón de “likes” y una ola de comentarios en pocos minutos.

“Cariño, no se supone que te lo comas...”, le escribió uno de sus seguidores. Otros, simplemente le dejaron emojis de corazones y halagos sobre su imagen.

No se trató de un gesto inocente o improvisado, sino que fue una movida publicitaria bien pensada. Y es que Doja Cat es la nueva embajadora global de MAC Cosmetics, y este acto formó parte del lanzamiento de su colaboración con la marca, que incluirá una serie de campañas celebrando los productos más icónicos de la firma.