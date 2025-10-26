El otoño se viste de moda: las tendencias clave de esta temporada
Entre tonos cálidos, tejidos suaves y el encanto del animal print, la moda celebra la elegancia natural
26 de octubre de 2025 - 11:10 PM
Así como las hojas de los árboles cambian de color, la moda sigue el ciclo de las estaciones y, con la llegada del otoño, se tiñe de tonos tierra y matices profundos.
Tejidos con texturas, estampados de animales, siluetas románticas y accesorios elegantes también protagonizan las tendencias de esta temporada y la estilista Claudia Madrid nos guía con varios “looks” para inspirarnos.
Imitando los paisajes que se transforman cuando la temperatura comienza a bajar, la paleta cromática de los “looks” otoñales se oscurece sin perder calidez. Predominan los marrones en todas sus variantes, incluido el Mocha Mousse (el color del año) junto a los burdeos, violetas ciruela, rojos vino y destellos de naranja.
Son tonos que transmiten profundidad y sofisticación, perfectos para lucir solos o llevar en capas. “Lo más importante es que, en la típica paleta otoñal, el grado del color baja. Los tonos se ponen más oscuros y podemos jugar con ellos”, explicó Madrid, aplicando este criterio en los vestuarios para la sesión especial de fotos que acompaña esta nota.
Y si bien esta temporada más fría se asocia con los colores profundos, los tonos claros también se incorporan, aunque se presentan en materiales y tejidos que los transforman. “Ahí es donde entran los tonos claros, que se mantienen presentes pero cambian según la textura… puede ser un beige o ‘winter white’, pero lo que varía es que quizás los vemos en piezas hechas en lana o tejidos más gruesos, como los sweaters”, señaló la estilista colaboradora de Magacín.
Más allá de los colores, en otoño, las prendas de vestir cobran vida gracias a las texturas que les dan forma y carácter. “Para esta época siempre vamos a ver muchos tejidos de punto grueso, brocados mate y suede (gamuza) que destacan y se ven súper elegantes”, enfatizó Madrid.
El cuero sintético y otros textiles que imitan piel se imponen, definiendo las siluetas y aportando estructura con mucha presencia.
Mientras, los encajes realzan la delicadeza y el romanticismo, evocando un aire vintage, así como los vestidos satinados que introducen un brillo sofisticado y anticipan el glamour de las fechas festivas.
Los estampados de otoño juegan con los contrastes y rompen con la sobriedad de los tonos tierra, dándoles un toque de estilo audaz. Entre los motivos florales y orgánicos que dominan esta temporada, el estampado animal sigue reinando.
“Todo lo que es ‘animal print’ se mantiene muy vigente como lo ha estado todo este año, aunque quizás con algunas variaciones”, aseguró la experta en moda, destacando especialmente los patrones de leopardo y serpiente que se reflejan en accesorios como carteras y zapatos.
Nunca hay que subestimar el poder de los accesorios, pues son un complemento capaz de elevar cualquier atuendo. Sombreros con personalidad, carteras con detalles metálicos y joyería de impacto ayudan a darle vida hasta a los “looks” más sencillos.
“Vemos que las marcas de lujo están presentando accesorios que se destacan por sí mismos. Esta temporada hay muchas carteras y zapatos que replican los estampados de las prendas, como el animal print, y otros elementos en materiales como la gamuza que refuerzan la elegancia del conjunto”, remarcó Madrid. Cinturones y pañuelos también juegan un papel clave, sumando textura y color sin saturar los “outfits”.
Aunque la isla mantiene temperaturas cálidas, nada impide disfrutar de la estética otoñal. “Se trata de jugar con capas ligeras, tejidos que no abriguen demasiado y detalles que remitan a la temporada: tonos tierra, bordados, encajes y accesorios que hagan guiños al colorido de la estación”, comentó Madrid. Así, se puede combinar la esencia del otoño con la comodidad climática local, adaptando siluetas, texturas y estampados sin perder frescura ni estilo.
Fotos: Nolan Rivera
Estilismo: Claudia Madrid
Peinado y maquillaje: Carlos Marrero, Ingrid Román
Modelos: Karla Santori y Noma Torres
Asistente de vestuario: Andrea Sofía Reverón
