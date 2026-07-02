La nueva etapa de By TPO: Sus colecciones estarán a la venta en importante tienda internacional

Desde que Frances Estrada comenzó su línea de joyería By TPO, hace un año, soñaba con que sus piezas llegaran a todo el mundo. Este verano, lo logró. Ahora, los diseños de sus primeras tres colecciones se podrán adquirir internacionalmente a través de Revolve.

Los volúmenes que tiene disponible la tienda en línea parten del distintivo Seraphine Pendant, que inspirado en la O, de TPO, adornado por cuatro pequeñas esferas que representan a Estrada junto a su familia: su prometido, Jason Jiménez, y sus perros, Atlas y Heras.

“Yo no quería hacer por hacer. Yo quería encontrar algo que me definiera a mí, que definiera mi marca y que, cuando la gente lo viera, lo identificara y supiera que era de mi marca. Eso es una de las cosas más difíciles”, compartió la farmacéutica, en entrevista con Magacín.

Desde su lanzamiento, las colecciones de la marca de joyería se han ido “sold out”, en poco tiempo. Por lo que, las personas que no lograron adquirir lo que Estrada llama el “Core Collection” de By TPO tendrán una nueva oportunidad a través de Revolve.

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By TPO una de las pocas marcas puertorriqueñas en llegar a la afamada plataforma de moda, dirigida a las nuevas generaciones. Aparte de un “sueño hecho realidad”, a nivel personal, Estrada apuesta a abrir camino para otras marcar locales.

“Mi mejor logro es abrir camino a otros, para que nos vean”, compartió Estrada, al destacar que siempre quiso tener una línea de joyería porque, dentro de la moda, son las piezas más universales que, con ciertas excepciones, son de tamaño universal.

“Eso para mí es súper grande. El que yo pueda, a lo mejor, abrirle paso a otras marcas puertorriqueñas para que también puedan estar en plataformas como esa y que vean que, en Puerto Rico, sí hay buena moda, hay buen diseño y que podemos salir a plataformas tan grandes”, consideró la también fundadora del blog de moda The Pecking Order.

El sitial en la prestigiosa plataforma de moda comenzó a gestarse desde finales del pasado año, cuando Estrada comunicó su sueño de que sus piezas llegaran al mundo a una persona que pudo contactarla con el quipo de compras de Revolve.

Luego de enviar una prueba de sus piezas, y que los compradores constataran la calidad de las piezas, tuvieron un reunión por Zoom en la que confirmaron lo que tanto ansiaba escuchar: pondrían la orden.

“Nos conectamos en diciembre, nos conocimos y obviamente es Navidad, todo el mundo se va de vacaciones, muchas cosas no pasan en la industria. No fue hasta febrero (o) marzo, que nos llegó la orden”, recordó Estrada, quien permanecía en la incógnita, sin creer que su sueño se había cumplido, hasta que finalmente recibió la orden, que mandó a producción en Brasil.

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Aparte de las colecciones disponibles en Revolve, By TPO continuará expandiendo su oferta con nuevos volúmenes que estará, de forma exclusiva, en su página web. El volumen IV combina el típico metal de la marca con coloridas cuentas. A la vez, ampliará un “miniature collection”.