Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La nueva etapa de By TPO: Sus colecciones estarán a la venta en importante tienda internacional

La línea de joyería de Frances Estrada es parte de la colección de verano de la destacada tienda en línea Revolve

2 de julio de 2026 - 8:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La influencer y creadora de la línea de prendas, by TPO, Frances Estrada. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Desde que Frances Estrada comenzó su línea de joyería By TPO, hace un año, soñaba con que sus piezas llegaran a todo el mundo. Este verano, lo logró. Ahora, los diseños de sus primeras tres colecciones se podrán adquirir internacionalmente a través de Revolve.

RELACIONADAS

Los volúmenes que tiene disponible la tienda en línea parten del distintivo Seraphine Pendant, que inspirado en la O, de TPO, adornado por cuatro pequeñas esferas que representan a Estrada junto a su familia: su prometido, Jason Jiménez, y sus perros, Atlas y Heras.

“Yo no quería hacer por hacer. Yo quería encontrar algo que me definiera a mí, que definiera mi marca y que, cuando la gente lo viera, lo identificara y supiera que era de mi marca. Eso es una de las cosas más difíciles”, compartió la farmacéutica, en entrevista con Magacín.

Desde su lanzamiento, las colecciones de la marca de joyería se han ido “sold out”, en poco tiempo. Por lo que, las personas que no lograron adquirir lo que Estrada llama el “Core Collection” de By TPO tendrán una nueva oportunidad a través de Revolve.

By TPO una de las pocas marcas puertorriqueñas en llegar a la afamada plataforma de moda, dirigida a las nuevas generaciones. Aparte de un “sueño hecho realidad”, a nivel personal, Estrada apuesta a abrir camino para otras marcar locales.

“Mi mejor logro es abrir camino a otros, para que nos vean”, compartió Estrada, al destacar que siempre quiso tener una línea de joyería porque, dentro de la moda, son las piezas más universales que, con ciertas excepciones, son de tamaño universal.

“Eso para mí es súper grande. El que yo pueda, a lo mejor, abrirle paso a otras marcas puertorriqueñas para que también puedan estar en plataformas como esa y que vean que, en Puerto Rico, sí hay buena moda, hay buen diseño y que podemos salir a plataformas tan grandes”, consideró la también fundadora del blog de moda The Pecking Order.

El sitial en la prestigiosa plataforma de moda comenzó a gestarse desde finales del pasado año, cuando Estrada comunicó su sueño de que sus piezas llegaran al mundo a una persona que pudo contactarla con el quipo de compras de Revolve.

Luego de enviar una prueba de sus piezas, y que los compradores constataran la calidad de las piezas, tuvieron un reunión por Zoom en la que confirmaron lo que tanto ansiaba escuchar: pondrían la orden.

“Nos conectamos en diciembre, nos conocimos y obviamente es Navidad, todo el mundo se va de vacaciones, muchas cosas no pasan en la industria. No fue hasta febrero (o) marzo, que nos llegó la orden”, recordó Estrada, quien permanecía en la incógnita, sin creer que su sueño se había cumplido, hasta que finalmente recibió la orden, que mandó a producción en Brasil.

Aparte de las colecciones disponibles en Revolve, By TPO continuará expandiendo su oferta con nuevos volúmenes que estará, de forma exclusiva, en su página web. El volumen IV combina el típico metal de la marca con coloridas cuentas. A la vez, ampliará un “miniature collection”.

“Está bien chulo”, consideró la fashionista, quien agradeció la gran acogida que ha tenido By TPO en Puerto Rico y se siente lista para que sus creaciones despunten en un escenario más amplio.

Tags
JoyeríaModa
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: