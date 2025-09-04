Opinión
4 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Moda nupcial con Puerto Rico y República Dominicana

Varios desfiles de moda, con diseñadores de ambas tierras hermanas, permitirán que los dos países también sean vistos como una opción de destinos de boda

4 de septiembre de 2025 - 6:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sócrates Mckinney y Carlos Bermúdez, presidentes de Dominicana Moda y San Juan Moda, respectivamente. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Durante este mes de septiembre, la moda y el Caribe se unen una vez más, pero esta vez como plataforma para la industria de las bodas, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana.

RELACIONADAS

Con una alianza entre San Juan Moda y Dominicana Moda, sus respectivos presidentes, Carlos Bermúdez y Sócrates Mckinney, procurarán impulsar la moda nupcial en ambas islas, con la intención también de fortalecer a ambos destinos en la vertiente de boda y romance.

Así lo dieron a conocer durante la tarde del jueves, acerca de lo que será un intercambio de diseñadores. Y es que durante el RD Bridal Week 2025, a celebrarse del 12 al 14 de septiembre de 2025, el Hotel Kimpton Las Mercedes, servirá de escenario para un despliegue de tendencias de moda nupcial, que incluirá a diseñadores boricuas en la primera noche del desfile, entre ellos Eclíptica, con las hermanas y diseñadoras Michelle y Norein Otero, quienes presentarán su colección de novias para esta temporada.

“Estamos sumamente emocionadas nuevamente de formar parte de este evento, que es un impulso a la moda y de contar con nuestros hermanos dominicanos, a quienes le vamos a enseñar nuestra colección de novias para esta temporada. Siempre es un placer estar junto a ellos representando lo que es Puerto Rico y la moda local”, manifestó Norein.

Asimismo, el empresario Leonardo Cordero expresó su beneplácito de que la firma Leonardo Fifth Avenue sea parte de este evento para presentar lo que es la moda nupcial masculina.

“Soy el resultado de lo que son colaboraciones entre Puerto Rico y Dominicana, que también han sido parte del desarrollo de nosotros. Además de crear alianza, sirve para crecer y darle un foro a Puerto Rico, de que tenga esa oportunidad comercial en dominicana y viceversa”, indicó Cordero, a la vez que destacó que presentarán modelos de la colección primavera verano para un hombre elegante.

Ese mismo 12 de septiembre, el diseñador José Raúl presentará su colección en este país vecino, al que por muchos años ha considerado también su casa.

“República Dominicana me ha abierto las puertas a mi carrera, así que estoy súper agradecido. Voy a seguir presentando una colección atemporal, que pueda viajar el mundo, que se pueda ver en muchos países, tanto en República como en Puerto Rico. Estoy feliz de volver allí”, compartió José Raúl en conferencia de prensa.

Lo que será la segunda parte de esta alianza de la moda nupcial, tomará lugar en Puerto Rico cuando el lunes, 22 de septiembre, se presenten las colecciones de los diseñadores puertorriqueños Natalia Criado y David Antonio, así como la del dominicano José Jean.

“Ese día tendremos actividades durante el día, donde tendremos una masterclass, vamos a tener talleres, paneles y culminará con la celebración del desfile”, dijo, por su parte, Bermúdez acerca del evento, que se llevará a cabo en el Antiguo Casino de Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
