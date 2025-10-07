Moda y música sinfónica en el desfile “El sonido del viento” de David Antonio

Como parte del arranque del segundo ciclo de presentaciones de San Juan Moda, el diseñador local David Antonio presentó en la noche del miércoles su nueva colección “El sonido del viento” en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La propuesta del modisto se destacó por una combinación de movimiento, vestidos con volúmenes dramáticos y texturas elegantes, diseñada para interactuar con el espacio abierto de la pasarela y permitir al público observar sus creaciones desde diferentes ángulos.

Desfile “El sonido del viento” de David Antonio (Suministrada)

“Este ha sido uno de los shows que más me ha hecho ilusión en mi carrera. El sonido del viento es una colección que habla de libertad, movimiento y elegancia, conceptos que se entrelazan con cada pieza y con la experiencia vivida en esta plaza tan especial”, expresó el diseñador boricua.

La velada especial incluyó la participación de la Orquesta Sinfónica de Bayamón, que complementó la apuesta escénica tocando en vivo, creando una experiencia sensorial en la que moda y música se entrelazaron.

El concepto “Lujo Silencioso”, bajo el cual se desarrolla esta edición de la plataforma San Juan Moda, busca resaltar la creatividad de los diseñadores boricuas en escenarios poco convencionales, alejándose de los formatos tradicionales de pasarela y ofreciendo experiencias más dinámicas.

“La atmósfera de la noche alcanzó un nivel excepcional gracias a la participación de la Sinfónica de Bayamón, que estuvo a cargo del acompañamiento musical en vivo, creando una fusión única entre moda y música sinfónica que cautivó a los presentes”, expresó por su parte el presidente de San Juan Moda, Carlos Bermúdez.

